https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html

В ДНР создали батальон из украинских пленных

В ДНР создали батальон из украинских пленных - РИА Новости, 27.02.2023

В ДНР создали батальон из украинских пленных

В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T03:33

2023-02-27T03:33

2023-02-27T09:41

специальная военная операция на украине

богдан хмельницкий

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854499673_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4f55c20d50539576dd2cd55a7589a9c.jpg

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко."История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И, глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное", — сказал Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а ныне — старший подразделения батальона.В подразделении Тищенко, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом, при этом он ожидает пополнения. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами, по словам Тищенко, будут заключены с Вооруженными силами России на общих условиях.Власти, отметил собеседник агентства, оказывают всяческую поддержку, никак не ущемляя добровольцев.Критерии отбора — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого добровольца проверяют, не совершал ли он военных и уголовных преступлений.Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщала, что часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен. По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.

https://ria.ru/20230215/plen-1852095430.html

https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец о формировании в ДНР добровольческого батальона из военнопленных ВСУ В ДНР создали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого - его сформировали из военнопленных украинских войск, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко 2023-02-27T03:33 true PT2M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

богдан хмельницкий, донецкая народная республика, россия