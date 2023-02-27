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В ДНР создали батальон из украинских пленных - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html
В ДНР создали батальон из украинских пленных
В ДНР создали батальон из украинских пленных - РИА Новости, 27.02.2023
В ДНР создали батальон из украинских пленных
В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:33
2023-02-27T09:41
специальная военная операция на украине
богдан хмельницкий
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко."История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И, глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное", — сказал Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а ныне — старший подразделения батальона.В подразделении Тищенко, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом, при этом он ожидает пополнения. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами, по словам Тищенко, будут заключены с Вооруженными силами России на общих условиях.Власти, отметил собеседник агентства, оказывают всяческую поддержку, никак не ущемляя добровольцев.Критерии отбора — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого добровольца проверяют, не совершал ли он военных и уголовных преступлений.Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщала, что часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен. По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.
https://ria.ru/20230215/plen-1852095430.html
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Боец о формировании в ДНР добровольческого батальона из военнопленных ВСУ
В ДНР создали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого - его сформировали из военнопленных украинских войск, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко
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богдан хмельницкий, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Богдан Хмельницкий, Донецкая Народная Республика, Россия
03:33 27.02.2023 (обновлено: 09:41 27.02.2023)
 
В ДНР создали батальон из украинских пленных

В ДНР сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого из пленных солдат ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко.
"История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И, глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное", — сказал Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а ныне — старший подразделения батальона.
В подразделении Тищенко, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом, при этом он ожидает пополнения.

"Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования", — добавил военнослужащий.

Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами, по словам Тищенко, будут заключены с Вооруженными силами России на общих условиях.
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Власти, отметил собеседник агентства, оказывают всяческую поддержку, никак не ущемляя добровольцев.
"В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца", — добавил Тищенко.
Критерии отбора — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого добровольца проверяют, не совершал ли он военных и уголовных преступлений.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщала, что часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен. По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.
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