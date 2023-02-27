https://ria.ru/20230227/plan-1854706325.html

Папа Франциск составил план мирного урегулирования на Украине

Папа Франциск составил план мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Папа Франциск составил план мирного урегулирования на Украине

Папа римский Франциск разработал план мирного урегулирования ситуации на Украине, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:07

2023-02-27T20:07

2023-02-27T21:31

религия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

в мире

ватикан

европа

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск разработал план мирного урегулирования ситуации на Украине, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.Уточняется, что инициатива содержит тезис о равной ответственности за любой конфликт. Целью плана провозглашается долгий и справедливый мир, залогом которого станут инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включая Россию, Украину и Европу. Приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. Инструментом достижения мира понтифик назвал переговоры, которые предлагается проводить в Ватикане."Один мир для всех! Причина любой войны – эгоизм и нежелание слышать собеседника, поэтому в любой войне, в любом конфликте виноваты все (Достоевский). Примирение и взаимное прощение — основная христианская добродетель. Святой престол — Ватикан — является переговорной площадкой для всех. Рим — город мира! Цель переговоров — долгий и справедливый мир для всех", — говорится в плане.Севастьянов отметил, что текст записали со слов папы Франциска, который сегодня заверил его. Жизнь человека, согласно высказываниям понтифика, нельзя инструментализировать. "Жизнь и здоровье граждан — основная цель существования государства. Охрана жизни людей — цель любого правительства. Нет цели, ради которой могут приноситься в жертву жизнь и здоровье человека, гражданина", — подчеркнул он. Один мир для всех без стен и границ — залог справедливого мира. "Россия, Украина и Европа — часть единого инклюзивного мира для всех! Вместо войны — сотрудничество и построение единого справедливого социально-экономического пространства. Культура, язык, национальность и вера любого человека подлежат защите и уважению", — написано в тексте. Переговоры и общение признаются единственной возможностью преодоления конфликта. По словам понтифика, "все стороны должны прекратить наступление, сесть за стол переговоров и обсудить свои позиции. Стороны конфликта не должны вооружаться другими странами. Дух Святой найдет для желающих мира алгоритм, способный каждой из сторон конфликта не считать себя и не быть побежденной". Ранее, в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, папа попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Он также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры незамедлительно.

https://ria.ru/20230224/initsiativy-1854198413.html

https://ria.ru/20230224/plan-1854073600.html

https://ria.ru/20230227/peskov-1854575189.html

украина

россия

ватикан

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украина, франциск (хорхе марио бергольо), россия, в мире, ватикан, европа