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Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/plan-1854704841.html
Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине
Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине
Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:59
2023-02-27T20:01
специальная военная операция на украине
китай
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
россия
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Нужно прекращение огня и начало мирных переговоров. Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", - сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Ранее на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
https://ria.ru/20230226/sholts-1854428724.html
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китай, в мире, венгрия, украина, виктор орбан, россия
Специальная военная операция на Украине, Китай, В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Россия
19:59 27.02.2023 (обновлено: 20:01 27.02.2023)
 
Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал важным и поддержал план Китая по урегулированию на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Нужно прекращение огня и начало мирных переговоров. Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", - сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Ранее на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеКитайВ миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанРоссия
 
 
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