https://ria.ru/20230227/plan-1854704841.html

Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине

Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Премьер Венгрии поддержал план Китая по урегулированию на Украине

Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:59

2023-02-27T19:59

2023-02-27T20:01

специальная военная операция на украине

китай

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

россия

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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Нужно прекращение огня и начало мирных переговоров. Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", - сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Ранее на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.

https://ria.ru/20230226/sholts-1854428724.html

китай

венгрия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, в мире, венгрия, украина, виктор орбан, россия