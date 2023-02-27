https://ria.ru/20230227/peskov-1854575189.html

Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине

Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине

В Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:45

2023-02-27T12:45

2023-02-27T14:07

украина

китай

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что такая оценка — длительный и напряженный процесс.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.

https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html

украина

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, китай, в мире, дмитрий песков, россия