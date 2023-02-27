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Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине
Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине
В Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:45
2023-02-27T14:07
украина
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в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что такая оценка — длительный и напряженный процесс.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.
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украина, китай, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, Китай, В мире, Дмитрий Песков, Россия
12:45 27.02.2023 (обновлено: 14:07 27.02.2023)
 
Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине

Представитель Кремля Песков заявил, что мирный план Китая по Украине заслуживает внимания

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей — то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что такая оценка — длительный и напряженный процесс.
Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.
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