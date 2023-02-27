12:45 27.02.2023 (обновлено: 14:07 27.02.2023)
Песков рассказал о реакции Кремля на китайский мирный план по Украине
Представитель Кремля Песков заявил, что мирный план Китая по Украине заслуживает внимания
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей — то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что такая оценка — длительный и напряженный процесс.
Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.
25 февраля, 14:59Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт