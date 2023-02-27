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В Кремле оценили перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/peregovory-1854573422.html
В Кремле оценили перспективы переговоров по Украине
В Кремле оценили перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле оценили перспективы переговоров по Украине
Предпосылок для переговоров по Украине в настоящий момент нет, спецоперация движется в сторону поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:43
2023-02-27T12:50
специальная военная операция на украине
украина
в мире
китай
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предпосылок для переговоров по Украине в настоящий момент нет, спецоперация движется в сторону поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", - сказал Песков журналистам.Ранее на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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украина, в мире, китай, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Китай, Россия, Дмитрий Песков
12:43 27.02.2023 (обновлено: 12:50 27.02.2023)
 
В Кремле оценили перспективы переговоров по Украине

Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров по Украине, СВО продолжается

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предпосылок для переговоров по Украине в настоящий момент нет, спецоперация движется в сторону поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", - сказал Песков журналистам.
Ранее на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКитайРоссияДмитрий Песков
 
 
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