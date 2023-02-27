https://ria.ru/20230227/park-1854624354.html

Индустриальный парк откроют на площадке ОЭЗ "Липецк" в 2023 году

Индустриальный парк откроют на площадке ОЭЗ "Липецк" в 2023 году - РИА Новости, 27.02.2023

Индустриальный парк откроют на площадке ОЭЗ "Липецк" в 2023 году

Власти Липецкой области в 2023 году планируют открыть на площадке ОЭЗ "Липецк", распложённой в Грязинском районе, индустриальный парк площадью 54 тысячи... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:52

2023-02-27T15:52

2023-02-27T15:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

грязинский район

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ЛИПЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2023 году планируют открыть на площадке ОЭЗ "Липецк", распложённой в Грязинском районе, индустриальный парк площадью 54 тысячи квадратных метров, сообщил Игорь Артамонов.Он уточнил, что часть площади в семь тысяч квадратных метров уже готова к эксплуатации. Туда уже подвели воду, газ и электричество. По словам Артамонова, потенциальным резидентам площадка будет интересна близостью к железной дороге, а также возможностью пользоваться налоговым и таможенными льготами, действующими для резидентов ОЭЗ "Липецк"."Особая экономическая зона – гигант экономики региона. Успешному ее развитию способствует грамотный и комплексный подход к формированию инфраструктуры, в том числе появлению объектов, которые упростят жизнь работникам. Какие-то из необходимых личных дел они смогут сделать в непосредственной близости от рабочего места. Думаю, сотрудники должны оценить заботу и внимание к ним со стороны руководства", – отметил Артамонов.Он также добавил, что число резидентов ОЭЗ "Липецк" на сегодняшний день составляет 58 компаний из 13 стран мира. В прошлом году в состав ОЭЗ вошли семь новых компаний, в этом году предполагается сохранить заданный темп.

https://ria.ru/20230214/energetika-1851896276.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, "липецк", грязинский район