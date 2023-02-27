Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования

"Компания "Хирана+" получила от Москвы заем на 200 миллионов рублей на развитие экспорта. Средства предоставлены на пять лет по ставке 4,5% годовых. Полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.