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Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования - РИА Новости, 27.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230227/ovchinskiy-1854487160.html
Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования
Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования - РИА Новости, 27.02.2023
Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичному производителю медоборудования заем на... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T07:08
2023-02-27T07:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичному производителю медоборудования заем на развитие экспортной деятельности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В свою очередь, гендиректор "Хирана+" Василий Шимко сообщил, что столичные власти оказывают серьезную поддержку предприятию. "Заем будет способствовать значительному развитию экспортной деятельности и росту производства. Собственные средства, инвестируемые в расширение зарубежных поставок, составят порядка 90 миллионов рублей", – уточнил Шимко."Хирана+" производит и обслуживает аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику. С 2020 года она является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва".
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
07:08 27.02.2023
 
Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования

Руководитель ДИПП Овчинский: Москва помогла выйти на экспорт производителю медоборудования

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичному производителю медоборудования заем на развитие экспортной деятельности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Компания "Хирана+" получила от Москвы заем на 200 миллионов рублей на развитие экспорта. Средства предоставлены на пять лет по ставке 4,5% годовых. Полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В свою очередь, гендиректор "Хирана+" Василий Шимко сообщил, что столичные власти оказывают серьезную поддержку предприятию. "Заем будет способствовать значительному развитию экспортной деятельности и росту производства. Собственные средства, инвестируемые в расширение зарубежных поставок, составят порядка 90 миллионов рублей", – уточнил Шимко.
"Хирана+" производит и обслуживает аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику. С 2020 года она является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва".
Овчинский Владислав Анатольевич
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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