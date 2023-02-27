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В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 27.02.2023
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В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением
В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 27.02.2023
В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением
Девятнадцать студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) заразились кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:45
2023-02-27T13:45
происшествия
ульяновск
ульяновский институт гражданской авиации
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцать студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) заразились кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава региона. "Двадцать пятого и двадцать шестого февраля… поступило несколько вызовов по причине заболевания студентов Ульяновского института гражданской авиации. Всего с признаками кишечной инфекции обратилось 19 человек, 13 из них получают лечение амбулаторно, шесть - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в стационар Центральной городской клинической больницы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время ведется обследование работников пищеблока вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что в рамках санитарно-эпидемиологического расследования организован отбор проб и биологического материала на определение возбудителей кишечных инфекций, выдано предписание руководству института о проведении дезинфекции помещений. Все заболевшие изолированы, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230215/delo-1852279427.html
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происшествия, ульяновск, ульяновский институт гражданской авиации, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Ульяновск, Ульяновский институт гражданской авиации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
13:45 27.02.2023
 
В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением

Шесть студентов Ульяновского института гражданской авиации госпитализировали с отравлением

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцать студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) заразились кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
"Двадцать пятого и двадцать шестого февраля… поступило несколько вызовов по причине заболевания студентов Ульяновского института гражданской авиации. Всего с признаками кишечной инфекции обратилось 19 человек, 13 из них получают лечение амбулаторно, шесть - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в стационар Центральной городской клинической больницы", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в настоящее время ведется обследование работников пищеблока вуза.
В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что в рамках санитарно-эпидемиологического расследования организован отбор проб и биологического материала на определение возбудителей кишечных инфекций, выдано предписание руководству института о проведении дезинфекции помещений. Все заболевшие изолированы, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияУльяновскУльяновский институт гражданской авиацииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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