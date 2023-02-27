https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854594532.html

В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением

В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 27.02.2023

В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением

Девятнадцать студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) заразились кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:45

2023-02-27T13:45

2023-02-27T13:45

происшествия

ульяновск

ульяновский институт гражданской авиации

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцать студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) заразились кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава региона. "Двадцать пятого и двадцать шестого февраля… поступило несколько вызовов по причине заболевания студентов Ульяновского института гражданской авиации. Всего с признаками кишечной инфекции обратилось 19 человек, 13 из них получают лечение амбулаторно, шесть - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в стационар Центральной городской клинической больницы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время ведется обследование работников пищеблока вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что в рамках санитарно-эпидемиологического расследования организован отбор проб и биологического материала на определение возбудителей кишечных инфекций, выдано предписание руководству института о проведении дезинфекции помещений. Все заболевшие изолированы, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230215/delo-1852279427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновск, ульяновский институт гражданской авиации, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия