В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением
Шесть студентов Ульяновского института гражданской авиации госпитализировали с отравлением
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцать студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) заразились кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
"Двадцать пятого и двадцать шестого февраля… поступило несколько вызовов по причине заболевания студентов Ульяновского института гражданской авиации. Всего с признаками кишечной инфекции обратилось 19 человек, 13 из них получают лечение амбулаторно, шесть - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в стационар Центральной городской клинической больницы", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в настоящее время ведется обследование работников пищеблока вуза.
В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что в рамках санитарно-эпидемиологического расследования организован отбор проб и биологического материала на определение возбудителей кишечных инфекций, выдано предписание руководству института о проведении дезинфекции помещений. Все заболевшие изолированы, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное, добавили в ведомстве.
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