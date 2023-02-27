https://ria.ru/20230227/osuzhdennye-1854495486.html

В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию

В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию - РИА Новости, 27.02.2023

В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:24

2023-02-27T08:24

2023-02-27T08:24

специальная военная операция на украине

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту России. "Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", - сказал РИА Новости Константинов. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230227/naemniki-1854493780.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир константинов, республика крым, общество