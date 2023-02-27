https://ria.ru/20230227/osuzhdennye-1854495486.html
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию - РИА Новости, 27.02.2023
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:24
2023-02-27T08:24
2023-02-27T08:24
специальная военная операция на украине
владимир константинов
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579033_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_4bfd6d922affb5f54ea0396a7b38335f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту России. "Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", - сказал РИА Новости Константинов. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230227/naemniki-1854493780.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579033_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d1f552d0e93fc97cfb2d2bc0ff503b96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, республика крым, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию
Политик Константинов предложил освобождать от наказания осужденных, поступивших на службу