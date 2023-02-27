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В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/osuzhdennye-1854495486.html
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию - РИА Новости, 27.02.2023
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:24
2023-02-27T08:24
специальная военная операция на украине
владимир константинов
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту России. "Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", - сказал РИА Новости Константинов. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230227/naemniki-1854493780.html
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владимир константинов, республика крым, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
08:24 27.02.2023
 
В Крыму предложили освобождать от наказания осужденных, вступивших в армию

Политик Константинов предложил освобождать от наказания осужденных, поступивших на службу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ
Военнослужащие МО РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту России.
"Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", - сказал РИА Новости Константинов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
08:11Специальная военная операция на Украине
Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновРеспублика КрымОбщество
 
 
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