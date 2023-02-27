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Глава ОСК заявил, что атомные подлодки в России будут строить быстрее - РИА Новости, 27.02.2023
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Глава ОСК заявил, что атомные подлодки в России будут строить быстрее
Глава ОСК заявил, что атомные подлодки в России будут строить быстрее - РИА Новости, 27.02.2023
Глава ОСК заявил, что атомные подлодки в России будут строить быстрее
Срок строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в РФ с 2028 года должен быть сокращен на год - с семи до шести лет, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:39
2023-02-27T03:39
россия
алексей рахманов
сергей сафронов (телеведущий)
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Срок строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в РФ с 2028 года должен быть сокращен на год - с семи до шести лет, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, работы в этом направлении идут непрерывно. Они обусловлены двумя факторами: во-первых, есть технологические решения, которые позволяют сокращать сроки строительства. Во-вторых, сокращение будет происходить по мере строительства серийных образцов, потому что от головного к первому серийному, от первого серийного ко второму трудоемкость в нормо-часах уже снижается на 20%, а затем на - 10-12%. В качестве примера Рахманов привел то, что ледокол "Якутия" спустили на воду на 8 месяцев раньше плана и в более высокой степени готовности, чем предыдущие ледоколы этого проекта, причем в корпус был уже погружен атомный реактор. Это стало возможным благодаря целому комплексу мероприятий, начиная от внедрения бережливого производства до устранения различного рода потерь, применения новых технологий. "Наша задача - сократить стапельный период строительства. На сам стапель мы будем отправлять более насыщенные блоки", - сказал глава ОСК.
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россия, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация, безопасность
Россия, Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Объединенная судостроительная корпорация, Безопасность
03:39 27.02.2023
 
Глава ОСК заявил, что атомные подлодки в России будут строить быстрее

Глава ОСК Рахманов: в России с 2028 года сократится время строительства атомных подлодок

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир"
Атомная подводная лодка К-549 Князь Владимир - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Срок строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в РФ с 2028 года должен быть сокращен на год - с семи до шести лет, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача - выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году", - сказал Рахманов.
По его словам, работы в этом направлении идут непрерывно. Они обусловлены двумя факторами: во-первых, есть технологические решения, которые позволяют сокращать сроки строительства. Во-вторых, сокращение будет происходить по мере строительства серийных образцов, потому что от головного к первому серийному, от первого серийного ко второму трудоемкость в нормо-часах уже снижается на 20%, а затем на - 10-12%.
В качестве примера Рахманов привел то, что ледокол "Якутия" спустили на воду на 8 месяцев раньше плана и в более высокой степени готовности, чем предыдущие ледоколы этого проекта, причем в корпус был уже погружен атомный реактор. Это стало возможным благодаря целому комплексу мероприятий, начиная от внедрения бережливого производства до устранения различного рода потерь, применения новых технологий.
"Наша задача - сократить стапельный период строительства. На сам стапель мы будем отправлять более насыщенные блоки", - сказал глава ОСК.
Проект подводной лодки Амур 1650 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 11:33
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"
 
РоссияАлексей РахмановСергей Сафронов (телеведущий)Объединенная судостроительная корпорацияБезопасность
 
 
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