https://ria.ru/20230227/osk-1854479081.html

Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин

Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин - РИА Новости, 27.02.2023

Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин

Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T03:22

2023-02-27T03:22

2023-02-27T03:22

россия

алексей рахманов

сергей сафронов (телеведущий)

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве. Работы по созданию анаэробной энергетической установки ведутся в России в инициативном порядке по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит"). "В настоящее время работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения технические решения будут предложены для использования в ВМФ", - сказал Рахманов.

https://ria.ru/20230227/osk-1854478787.html

россия

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россия, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация