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Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин - РИА Новости, 27.02.2023
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Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин - РИА Новости, 27.02.2023
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин
Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:22
2023-02-27T03:22
россия
алексей рахманов
сергей сафронов (телеведущий)
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве. Работы по созданию анаэробной энергетической установки ведутся в России в инициативном порядке по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит"). "В настоящее время работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения технические решения будут предложены для использования в ВМФ", - сказал Рахманов.
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россия, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация
Россия, Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Объединенная судостроительная корпорация
03:22 27.02.2023
 
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин

Глава ОСК Рахманов рассказал, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России

© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в медиабанкПодводная лодка "Кронштадт" в Санкт-Петербурге
Подводная лодка Кронштадт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Подводная лодка "Кронштадт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Разработка "ЦКБ МТ "Рубин" предусматривает использование указанных батарей совместно с анаэробной установкой, что должно существенно повысить боевые возможности перспективных неатомных подводных лодок", - сказал Рахманов.
Он подчеркнул, что литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве.
Работы по созданию анаэробной энергетической установки ведутся в России в инициативном порядке по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит").
"В настоящее время работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения технические решения будут предложены для использования в ВМФ", - сказал Рахманов.
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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РоссияАлексей РахмановСергей Сафронов (телеведущий)Объединенная судостроительная корпорация
 
 
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