https://ria.ru/20230227/osk-1854479081.html
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин - РИА Новости, 27.02.2023
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин
Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:22
2023-02-27T03:22
2023-02-27T03:22
россия
алексей рахманов
сергей сафронов (телеведущий)
объединенная судостроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152897/51/1528975157_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7664e7c1c870cddae18f2717d71fe0fd.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве. Работы по созданию анаэробной энергетической установки ведутся в России в инициативном порядке по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит"). "В настоящее время работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения технические решения будут предложены для использования в ВМФ", - сказал Рахманов.
https://ria.ru/20230227/osk-1854478787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152897/51/1528975157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaac15a3b5f74e4a577be48f62f13fa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация
Россия, Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Объединенная судостроительная корпорация
Глава ОСК назвал способ повышения боеспособности российских субмарин
Глава ОСК Рахманов рассказал, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ, анаэробная) для неатомных подлодок разработки ЦКБ "Рубин" предусматривает использование литий-ионных батарей, что повысит боевые возможности субмарин ВМФ России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Разработка "ЦКБ МТ "Рубин" предусматривает использование указанных батарей совместно с анаэробной установкой, что должно существенно повысить боевые возможности перспективных неатомных подводных лодок", - сказал Рахманов.
Он подчеркнул, что литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве.
Работы по созданию анаэробной энергетической установки ведутся в России в инициативном порядке по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит").
"В настоящее время работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения технические решения будут предложены для использования в ВМФ", - сказал Рахманов.