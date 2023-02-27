https://ria.ru/20230227/osk-1854478787.html

Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца

Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца - РИА Новости, 27.02.2023

Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца

Существующие сегодня две концепции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВМФ России перспективного авианосца для Военно-морского флота необходимо... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T03:06

2023-02-27T03:06

2023-02-27T05:09

алексей рахманов

сергей сафронов (телеведущий)

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Существующие сегодня две концепции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВМФ России перспективного авианосца для Военно-морского флота необходимо соединить, они едины в одном — корабль должен быть атомным, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов."Мы исходим из того, что сначала нужно утвердить концепцию авианосца, а потом разбираться, где строить, когда и за какие деньги. Концепция есть и у ОСК, и у флота, теперь их нужно совместить. У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным. По водоизмещению корабля пока идут споры", - сказал Рахманов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221222/avianosets-1840483737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация, вмф рф