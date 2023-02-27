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Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца - РИА Новости, 27.02.2023
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Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца
Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца - РИА Новости, 27.02.2023
Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца
Существующие сегодня две концепции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВМФ России перспективного авианосца для Военно-морского флота необходимо... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:06
2023-02-27T05:09
алексей рахманов
сергей сафронов (телеведущий)
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Существующие сегодня две концепции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВМФ России перспективного авианосца для Военно-морского флота необходимо соединить, они едины в одном — корабль должен быть атомным, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов."Мы исходим из того, что сначала нужно утвердить концепцию авианосца, а потом разбираться, где строить, когда и за какие деньги. Концепция есть и у ОСК, и у флота, теперь их нужно совместить. У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным. По водоизмещению корабля пока идут споры", - сказал Рахманов.
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алексей рахманов, сергей сафронов (телеведущий), объединенная судостроительная корпорация, вмф рф
Алексей Рахманов, Сергей Сафронов (телеведущий), Объединенная судостроительная корпорация, ВМФ РФ
03:06 27.02.2023 (обновлено: 05:09 27.02.2023)
 
Глава ОСК предложил совместить две концепции нового атомного авианосца

Глава ОСК Рахманов: нужно совместить с ВМФ две концепции нового атомного авианосца

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Существующие сегодня две концепции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВМФ России перспективного авианосца для Военно-морского флота необходимо соединить, они едины в одном — корабль должен быть атомным, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
"Мы исходим из того, что сначала нужно утвердить концепцию авианосца, а потом разбираться, где строить, когда и за какие деньги. Концепция есть и у ОСК, и у флота, теперь их нужно совместить. У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным. По водоизмещению корабля пока идут споры", - сказал Рахманов.
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Алексей РахмановСергей Сафронов (телеведущий)Объединенная судостроительная корпорацияВМФ РФ
 
 
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