https://ria.ru/20230227/orlov-1854507904.html

Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов

Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов - РИА Новости, 27.02.2023

Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов

На ремонт и строительство дорог в Приамурье в этом году направили 7,3 миллиарда рублей, губернатор Василий Орлов поручил минтранспорта региона взять на особый... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:43

2023-02-27T09:43

2023-02-27T09:43

амурская область

благовещенск

тында

зея (город)

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. На ремонт и строительство дорог в Приамурье в этом году направили 7,3 миллиарда рублей, губернатор Василий Орлов поручил минтранспорта региона взять на особый контроль ремонт центральной улицы в Тынде и двух магистралей в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. В правительстве области обсудили предстоящий дорожный сезон. Его главные события -завершение строительства моста через реку Зея, начнется строительство путепроводов в посёлках Новобурейский и Серышево. "В этом году на ремонт и строительство дорожной сети области мы направим 7,3 миллиарда рублей. Работы предстоит много. Особое внимание к выбору подрядчиков, на объекты должны выходить надежные и ответственные компании. Поручаю министерству транспорта взять на особый контроль: в Тынде - Красную Пресню, в Благовещенске - улицы Горького и Тепличная. Их нужно ввести в эксплуатацию к 1 сентября", - сказал Орлов. В Благовещенской агломерации реконструируют улицу Тепличная на участке между Воронкова и Игнатьевским шоссе. Так как здесь расположена одна из самых больших школ на Дальнем Востоке, в проекте предусмотрены безопасные условия для детей-пешеходов и транспортных средств. Продолжится реконструкция улицы Горького от улицы Лазо до нового моста через реку Зея. Также продолжится ремонт региональных дорог, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", кроме того, будут восстанавливать трассы после паводка прошлого года и ремонтировать дороги в муниципалитетах области. Особое внимание к ремонту дорог опорной сети, которые с максимальной интенсивностью движения транспортных средств и с высокой аварийностью. Такие дороги, как Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и Благовещенск – Свободный, а также региональные дороги, проходящие транзитом через населенные пункты. Также глава региона поручил обратить внимание на ремонт улично-дорожной сети Тынды, Магдагачей, села Ромны, а также проходящих по населённым пунктам региональные дороги. Особое внимание - к освещению на транзитных дорогах. В 25 населенных пунктах планируют оборудовать школьные остановки.

https://ria.ru/20230226/gonki-1854415039.html

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благовещенск

тында

зея (город)

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

благовещенск, тында, зея (город), василий орлов (губернатор), амурская область