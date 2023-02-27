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Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов - РИА Новости, 27.02.2023
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Амурская область
https://ria.ru/20230227/orlov-1854507904.html
Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов
Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов - РИА Новости, 27.02.2023
Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов
На ремонт и строительство дорог в Приамурье в этом году направили 7,3 миллиарда рублей, губернатор Василий Орлов поручил минтранспорта региона взять на особый... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:43
2023-02-27T09:43
амурская область
благовещенск
тында
зея (город)
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. На ремонт и строительство дорог в Приамурье в этом году направили 7,3 миллиарда рублей, губернатор Василий Орлов поручил минтранспорта региона взять на особый контроль ремонт центральной улицы в Тынде и двух магистралей в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. В правительстве области обсудили предстоящий дорожный сезон. Его главные события -завершение строительства моста через реку Зея, начнется строительство путепроводов в посёлках Новобурейский и Серышево. "В этом году на ремонт и строительство дорожной сети области мы направим 7,3 миллиарда рублей. Работы предстоит много. Особое внимание к выбору подрядчиков, на объекты должны выходить надежные и ответственные компании. Поручаю министерству транспорта взять на особый контроль: в Тынде - Красную Пресню, в Благовещенске - улицы Горького и Тепличная. Их нужно ввести в эксплуатацию к 1 сентября", - сказал Орлов. В Благовещенской агломерации реконструируют улицу Тепличная на участке между Воронкова и Игнатьевским шоссе. Так как здесь расположена одна из самых больших школ на Дальнем Востоке, в проекте предусмотрены безопасные условия для детей-пешеходов и транспортных средств. Продолжится реконструкция улицы Горького от улицы Лазо до нового моста через реку Зея. Также продолжится ремонт региональных дорог, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", кроме того, будут восстанавливать трассы после паводка прошлого года и ремонтировать дороги в муниципалитетах области. Особое внимание к ремонту дорог опорной сети, которые с максимальной интенсивностью движения транспортных средств и с высокой аварийностью. Такие дороги, как Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и Благовещенск – Свободный, а также региональные дороги, проходящие транзитом через населенные пункты. Также глава региона поручил обратить внимание на ремонт улично-дорожной сети Тынды, Магдагачей, села Ромны, а также проходящих по населённым пунктам региональные дороги. Особое внимание - к освещению на транзитных дорогах. В 25 населенных пунктах планируют оборудовать школьные остановки.
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благовещенск, тында, зея (город), василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Благовещенск, Тында, Зея (город), Василий Орлов (губернатор), Амурская область
09:43 27.02.2023
 

Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. На ремонт и строительство дорог в Приамурье в этом году направили 7,3 миллиарда рублей, губернатор Василий Орлов поручил минтранспорта региона взять на особый контроль ремонт центральной улицы в Тынде и двух магистралей в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
В правительстве области обсудили предстоящий дорожный сезон. Его главные события -завершение строительства моста через реку Зея, начнется строительство путепроводов в посёлках Новобурейский и Серышево.
"В этом году на ремонт и строительство дорожной сети области мы направим 7,3 миллиарда рублей. Работы предстоит много. Особое внимание к выбору подрядчиков, на объекты должны выходить надежные и ответственные компании. Поручаю министерству транспорта взять на особый контроль: в Тынде - Красную Пресню, в Благовещенске - улицы Горького и Тепличная. Их нужно ввести в эксплуатацию к 1 сентября", - сказал Орлов.
В Благовещенской агломерации реконструируют улицу Тепличная на участке между Воронкова и Игнатьевским шоссе. Так как здесь расположена одна из самых больших школ на Дальнем Востоке, в проекте предусмотрены безопасные условия для детей-пешеходов и транспортных средств. Продолжится реконструкция улицы Горького от улицы Лазо до нового моста через реку Зея.
Первые российско-китайские автомобильные гонки завершились на пограничной реке Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Также продолжится ремонт региональных дорог, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", кроме того, будут восстанавливать трассы после паводка прошлого года и ремонтировать дороги в муниципалитетах области. Особое внимание к ремонту дорог опорной сети, которые с максимальной интенсивностью движения транспортных средств и с высокой аварийностью. Такие дороги, как Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и Благовещенск – Свободный, а также региональные дороги, проходящие транзитом через населенные пункты.
Также глава региона поручил обратить внимание на ремонт улично-дорожной сети Тынды, Магдагачей, села Ромны, а также проходящих по населённым пунктам региональные дороги. Особое внимание - к освещению на транзитных дорогах. В 25 населенных пунктах планируют оборудовать школьные остановки.
Губернатор Амурской области Василий Орлов на международном фестивале зимних видов спорта на льду пограничной реки Амур
25 февраля, 15:38Амурская область
Орлов поприветствовал участников спортфестиваля на Амуре на двух языках
 
Амурская областьБлаговещенскТындаЗея (город)Василий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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