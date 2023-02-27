Глава Приамурья поручил проконтролировать ремонт трех дорожных объектов
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. На ремонт и строительство дорог в Приамурье в этом году направили 7,3 миллиарда рублей, губернатор Василий Орлов поручил минтранспорта региона взять на особый контроль ремонт центральной улицы в Тынде и двух магистралей в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
В правительстве области обсудили предстоящий дорожный сезон. Его главные события -завершение строительства моста через реку Зея, начнется строительство путепроводов в посёлках Новобурейский и Серышево.
"В этом году на ремонт и строительство дорожной сети области мы направим 7,3 миллиарда рублей. Работы предстоит много. Особое внимание к выбору подрядчиков, на объекты должны выходить надежные и ответственные компании. Поручаю министерству транспорта взять на особый контроль: в Тынде - Красную Пресню, в Благовещенске - улицы Горького и Тепличная. Их нужно ввести в эксплуатацию к 1 сентября", - сказал Орлов.
В Благовещенской агломерации реконструируют улицу Тепличная на участке между Воронкова и Игнатьевским шоссе. Так как здесь расположена одна из самых больших школ на Дальнем Востоке, в проекте предусмотрены безопасные условия для детей-пешеходов и транспортных средств. Продолжится реконструкция улицы Горького от улицы Лазо до нового моста через реку Зея.
Также продолжится ремонт региональных дорог, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", кроме того, будут восстанавливать трассы после паводка прошлого года и ремонтировать дороги в муниципалитетах области. Особое внимание к ремонту дорог опорной сети, которые с максимальной интенсивностью движения транспортных средств и с высокой аварийностью. Такие дороги, как Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и Благовещенск – Свободный, а также региональные дороги, проходящие транзитом через населенные пункты.
Также глава региона поручил обратить внимание на ремонт улично-дорожной сети Тынды, Магдагачей, села Ромны, а также проходящих по населённым пунктам региональные дороги. Особое внимание - к освещению на транзитных дорогах. В 25 населенных пунктах планируют оборудовать школьные остановки.