https://ria.ru/20230227/orban-1854718297.html

Орбан предупредил о последствиях попыток вывести из строя "Южный поток"

Орбан предупредил о последствиях попыток вывести из строя "Южный поток" - РИА Новости, 27.02.2023

Орбан предупредил о последствиях попыток вывести из строя "Южный поток"

Взрыв газопровода "Северный поток" является терактом, и Венгрия с Сербией дали понять, что в случае подобного вывода из строя газопровода на юге Европы,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:44

2023-02-27T21:44

2023-02-27T21:44

венгрия

сербия

северный поток

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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Взрыв газопровода "Северный поток" является терактом, и Венгрия с Сербией дали понять, что в случае подобного вывода из строя газопровода на юге Европы, виновным не получится легко отделаться и "замести все под ковер". "Хотел бы напомнить, что южный интерконнектор, по которому газ поступает в Венгрию, стал ударной силой венгерской экономики. Взрыв "Северного потока", который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция", - сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Премьер Венгрии отметил, что "если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге". Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что после вывода из строя "Северного потока" газопровод, проходящий через Турцию, остался единственным маршрутом, по которому газ может поступать из России в Европу. Венгерская стороны подчеркивала, что маршрут является надежным и безопасным благодаря добросовестности стран-посредников. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

https://ria.ru/20221124/potok-1833943572.html

https://ria.ru/20230225/truby-1854250563.html

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венгрия, сербия, северный поток, европа, виктор орбан, в мире