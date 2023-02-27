Орбан предупредил о последствиях попыток вывести из строя "Южный поток"
Премьер Венгрии Орбан предупредил о наказании за попытки вывести из строя "Южный поток"
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Взрыв газопровода "Северный поток" является терактом, и Венгрия с Сербией дали понять, что в случае подобного вывода из строя газопровода на юге Европы, виновным не получится легко отделаться и "замести все под ковер".
"Хотел бы напомнить, что южный интерконнектор, по которому газ поступает в Венгрию, стал ударной силой венгерской экономики. Взрыв "Северного потока", который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция", - сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
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Премьер Венгрии отметил, что "если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге".
"Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом "Северного потока", - подчеркнул Орбан.
Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что после вывода из строя "Северного потока" газопровод, проходящий через Турцию, остался единственным маршрутом, по которому газ может поступать из России в Европу. Венгерская стороны подчеркивала, что маршрут является надежным и безопасным благодаря добросовестности стран-посредников.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.