15:50 27.02.2023 (обновлено: 17:55 27.02.2023)
В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль
Врачи из Нижневартовска удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль из живота
© Фото : глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский/TelegramХирурги детской больницы Нижневартовска во время операции по удалению опухоли у 15-летней пациентки
Хирурги детской больницы Нижневартовска во время операции по удалению опухоли у 15-летней пациентки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Хирурги из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе удалили восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости у 15-летней девочки, сообщил в Telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
"Опухоль весом почти восемь килограммов удалили хирурги детской больницы Нижневартовска у 15-летней пациентки. Тератома (доброкачественная опухоль, растущая из клеток эмбриона. — Прим. ред.) достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объем брюшной полости", — подчеркнул он.
В октябре прошлого года девочка заметила, что у нее стал расти живот, но тогда в больницу она не обращалась. Семья пошла на прием к местному врачу только спустя четыре месяца, когда игнорировать изменения в теле ребенка уже было невозможно.
Во время операции нижневартовским хирургам удалось избежать полного удаления репродуктивных органов пациентки и сохранить шанс на материнство. Сейчас девочка идет на поправку, отметил глава депздрава.