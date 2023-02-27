https://ria.ru/20230227/opukhol-1854623801.html

В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль

В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль - РИА Новости, 27.02.2023

В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль

Хирурги из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе удалили восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости у 15-летней девочки, сообщил в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:50

2023-02-27T15:50

2023-02-27T17:55

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нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Хирурги из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе удалили восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости у 15-летней девочки, сообщил в Telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. В октябре прошлого года девочка заметила, что у нее стал расти живот, но тогда в больницу она не обращалась. Семья пошла на прием к местному врачу только спустя четыре месяца, когда игнорировать изменения в теле ребенка уже было невозможно. Во время операции нижневартовским хирургам удалось избежать полного удаления репродуктивных органов пациентки и сохранить шанс на материнство. Сейчас девочка идет на поправку, отметил глава депздрава.

https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ