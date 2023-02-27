Рейтинг@Mail.ru
В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20230227/opukhol-1854623801.html
В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль
В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль - РИА Новости, 27.02.2023
В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль
Хирурги из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе удалили восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости у 15-летней девочки, сообщил в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:50
2023-02-27T17:55
хорошие новости
общество
здоровье - общество
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854673520_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_467518f94018a0430138c130d1f5d5cd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Хирурги из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе удалили восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости у 15-летней девочки, сообщил в Telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. В октябре прошлого года девочка заметила, что у нее стал расти живот, но тогда в больницу она не обращалась. Семья пошла на прием к местному врачу только спустя четыре месяца, когда игнорировать изменения в теле ребенка уже было невозможно. Во время операции нижневартовским хирургам удалось избежать полного удаления репродуктивных органов пациентки и сохранить шанс на материнство. Сейчас девочка идет на поправку, отметил глава депздрава.
https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854673520_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d191f1968d4359c8214953a817a41d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
15:50 27.02.2023 (обновлено: 17:55 27.02.2023)
 
В Югре врачи удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль

Врачи из Нижневартовска удалили у 15-летней девушки восьмикилограммовую опухоль из живота

© Фото : глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский/TelegramХирурги детской больницы Нижневартовска во время операции по удалению опухоли у 15-летней пациентки
Хирурги детской больницы Нижневартовска во время операции по удалению опухоли у 15-летней пациентки - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский/Telegram
Хирурги детской больницы Нижневартовска во время операции по удалению опухоли у 15-летней пациентки
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Хирурги из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе удалили восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости у 15-летней девочки, сообщил в Telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Опухоль весом почти восемь килограммов удалили хирурги детской больницы Нижневартовска у 15-летней пациентки. Тератома (доброкачественная опухоль, растущая из клеток эмбриона. — Прим. ред.) достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объем брюшной полости", — подчеркнул он.

В октябре прошлого года девочка заметила, что у нее стал расти живот, но тогда в больницу она не обращалась. Семья пошла на прием к местному врачу только спустя четыре месяца, когда игнорировать изменения в теле ребенка уже было невозможно.
Во время операции нижневартовским хирургам удалось избежать полного удаления репродуктивных органов пациентки и сохранить шанс на материнство. Сейчас девочка идет на поправку, отметил глава депздрава.
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:27
Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра
 
Хорошие новостиОбществоЗдоровье - ОбществоНижневартовскХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала