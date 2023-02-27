https://ria.ru/20230227/oon-1854487397.html

ООН может расследовать ЧП на "Северном потоке", заявил глава МИД Венгрии

ООН может расследовать ЧП на "Северном потоке", заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 27.02.2023

ООН может расследовать ЧП на "Северном потоке", заявил глава МИД Венгрии

ООН должна предоставить механизм расследования произошедшего на трубопроводах "Северного потока", организация могла бы стать площадкой для такого расследования, РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:14

2023-02-27T07:14

2023-02-27T07:14

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ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН должна предоставить механизм расследования произошедшего на трубопроводах "Северного потока", организация могла бы стать площадкой для такого расследования, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Россия добивается создания генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования произошедшего. Москва подготовила соответствующий проект резолюции Совета Безопасности. "Я думаю, что ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования. Думаю, ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, поддерживает ли Венгрия идею проведения расследования данного инцидента ООН. По его словам, ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников, а чтобы служить платформой для общения стран, которые даже считают друг друга врагами. "Так что вопрос в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого рода расследования", - указал министр. "Когда дело доходит до всей этой сложной обстановки в сфере безопасности, я считаю, что ООН должна играть здесь более значительную роль. Потому что ООН - это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь. И под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так", - добавил он. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html

https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853969695.html

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сша, петер сийярто, владимир путин, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, в мире