https://ria.ru/20230227/omsk-1854678519.html

Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена

Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена - РИА Новости, 27.02.2023

Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена

Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:17

2023-02-27T18:17

2023-02-27T18:17

общество

россия

омская область

германия

ангела меркель

сша

джо байден

масленица

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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время празднования Масленицы сожгли чучело президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, призывая страны к миру, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения, жительница Верхнего Карбуша Ирина Дроздова. Видео с сожжением появилось в социальных сетях. На нем видны два чучела, которые практически не отличаются от тех, что обычно жгут на Масленицу. Но на них были наклеены листы с фамилиями Байдена и Зеленского. "Ничего страшного в этом нет. Люди не хотят, чтобы кого-то убивали. Хотят, чтобы Запад, Байден прекратил свою политику против России. Нужно, чтоб Америка это прекратила. Нам не нужно, чтобы у нас были плохие отношения с Украиной. Мы бы хотели, чтобы все люди жили в мире", — поделилась Ирина Дроздова, комментируя сожжение чучел. Она уточнила, что деревню Верхний Карбуш основали немцы и она не испытывает никакой неприязни к бывшему канцлеру Германии. Жители Верхнего Карбуша ранее получили известность, благодаря тому, что в июле 2021 года просили немецкие власти, а именно канцлера Ангелу Меркель, отремонтировать их дорогу. По словам Дроздовой, затея с письмом была лишь для того, чтобы на их проблему с дорогой обратили внимание. Какой-либо помощи от другого государства они не ждали. Дорогу в деревне отремонтировали в 2022 году. Местные жители снова обратились к Меркель и пригласили ее на открытие.

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html

россия

омская область

германия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, омская область, германия, ангела меркель, сша, джо байден, масленица