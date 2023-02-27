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Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена - РИА Новости, 27.02.2023
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Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена - РИА Новости, 27.02.2023
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена
Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:17
2023-02-27T18:17
общество
россия
омская область
германия
ангела меркель
сша
джо байден
масленица
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время празднования Масленицы сожгли чучело президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, призывая страны к миру, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения, жительница Верхнего Карбуша Ирина Дроздова. Видео с сожжением появилось в социальных сетях. На нем видны два чучела, которые практически не отличаются от тех, что обычно жгут на Масленицу. Но на них были наклеены листы с фамилиями Байдена и Зеленского. "Ничего страшного в этом нет. Люди не хотят, чтобы кого-то убивали. Хотят, чтобы Запад, Байден прекратил свою политику против России. Нужно, чтоб Америка это прекратила. Нам не нужно, чтобы у нас были плохие отношения с Украиной. Мы бы хотели, чтобы все люди жили в мире", — поделилась Ирина Дроздова, комментируя сожжение чучел. Она уточнила, что деревню Верхний Карбуш основали немцы и она не испытывает никакой неприязни к бывшему канцлеру Германии. Жители Верхнего Карбуша ранее получили известность, благодаря тому, что в июле 2021 года просили немецкие власти, а именно канцлера Ангелу Меркель, отремонтировать их дорогу. По словам Дроздовой, затея с письмом была лишь для того, чтобы на их проблему с дорогой обратили внимание. Какой-либо помощи от другого государства они не ждали. Дорогу в деревне отремонтировали в 2022 году. Местные жители снова обратились к Меркель и пригласили ее на открытие.
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общество, россия, омская область, германия, ангела меркель, сша, джо байден, масленица
Общество, Россия, Омская область, Германия, Ангела Меркель, США, Джо Байден, Масленица
18:17 27.02.2023
 
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области сожгли на Масленицу чучело Байдена

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСожжение чучела Масленицы
Сожжение чучела Масленицы - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Сожжение чучела Масленицы. Архивное фото
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время празднования Масленицы сожгли чучело президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, призывая страны к миру, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения, жительница Верхнего Карбуша Ирина Дроздова.
Видео с сожжением появилось в социальных сетях. На нем видны два чучела, которые практически не отличаются от тех, что обычно жгут на Масленицу. Но на них были наклеены листы с фамилиями Байдена и Зеленского.
"Ничего страшного в этом нет. Люди не хотят, чтобы кого-то убивали. Хотят, чтобы Запад, Байден прекратил свою политику против России. Нужно, чтоб Америка это прекратила. Нам не нужно, чтобы у нас были плохие отношения с Украиной. Мы бы хотели, чтобы все люди жили в мире", — поделилась Ирина Дроздова, комментируя сожжение чучел.
Она уточнила, что деревню Верхний Карбуш основали немцы и она не испытывает никакой неприязни к бывшему канцлеру Германии. Жители Верхнего Карбуша ранее получили известность, благодаря тому, что в июле 2021 года просили немецкие власти, а именно канцлера Ангелу Меркель, отремонтировать их дорогу. По словам Дроздовой, затея с письмом была лишь для того, чтобы на их проблему с дорогой обратили внимание. Какой-либо помощи от другого государства они не ждали. Дорогу в деревне отремонтировали в 2022 году. Местные жители снова обратились к Меркель и пригласили ее на открытие.
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ОбществоРоссияОмская областьГерманияАнгела МеркельСШАДжо БайденМасленица
 
 
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