https://ria.ru/20230227/omsk-1854678519.html
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена - РИА Новости, 27.02.2023
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена
Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:17
2023-02-27T18:17
2023-02-27T18:17
общество
россия
омская область
германия
ангела меркель
сша
джо байден
масленица
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время празднования Масленицы сожгли чучело президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, призывая страны к миру, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения, жительница Верхнего Карбуша Ирина Дроздова. Видео с сожжением появилось в социальных сетях. На нем видны два чучела, которые практически не отличаются от тех, что обычно жгут на Масленицу. Но на них были наклеены листы с фамилиями Байдена и Зеленского. "Ничего страшного в этом нет. Люди не хотят, чтобы кого-то убивали. Хотят, чтобы Запад, Байден прекратил свою политику против России. Нужно, чтоб Америка это прекратила. Нам не нужно, чтобы у нас были плохие отношения с Украиной. Мы бы хотели, чтобы все люди жили в мире", — поделилась Ирина Дроздова, комментируя сожжение чучел. Она уточнила, что деревню Верхний Карбуш основали немцы и она не испытывает никакой неприязни к бывшему канцлеру Германии. Жители Верхнего Карбуша ранее получили известность, благодаря тому, что в июле 2021 года просили немецкие власти, а именно канцлера Ангелу Меркель, отремонтировать их дорогу. По словам Дроздовой, затея с письмом была лишь для того, чтобы на их проблему с дорогой обратили внимание. Какой-либо помощи от другого государства они не ждали. Дорогу в деревне отремонтировали в 2022 году. Местные жители снова обратились к Меркель и пригласили ее на открытие.
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
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омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, омская область, германия, ангела меркель, сша, джо байден, масленица
Общество, Россия, Омская область, Германия, Ангела Меркель, США, Джо Байден, Масленица
Жители омского села, писавшие письмо Меркель, сожгли чучело Байдена
Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области сожгли на Масленицу чучело Байдена
ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Жители деревни в Омской области Верхний Карбуш, прославившиеся тем, что просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им с ремонтом дороги, во время празднования Масленицы сожгли чучело президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, призывая страны к миру, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения, жительница Верхнего Карбуша Ирина Дроздова.
Видео с сожжением появилось в социальных сетях. На нем видны два чучела, которые практически не отличаются от тех, что обычно жгут на Масленицу. Но на них были наклеены листы с фамилиями Байдена и Зеленского.
"Ничего страшного в этом нет. Люди не хотят, чтобы кого-то убивали. Хотят, чтобы Запад, Байден прекратил свою политику против России
. Нужно, чтоб Америка
это прекратила. Нам не нужно, чтобы у нас были плохие отношения с Украиной
. Мы бы хотели, чтобы все люди жили в мире", — поделилась Ирина Дроздова, комментируя сожжение чучел.
Она уточнила, что деревню Верхний Карбуш основали немцы и она не испытывает никакой неприязни к бывшему канцлеру Германии. Жители Верхнего Карбуша ранее получили известность, благодаря тому, что в июле 2021 года просили немецкие власти, а именно канцлера Ангелу Меркель, отремонтировать их дорогу. По словам Дроздовой, затея с письмом была лишь для того, чтобы на их проблему с дорогой обратили внимание. Какой-либо помощи от другого государства они не ждали. Дорогу в деревне отремонтировали в 2022 году. Местные жители снова обратились к Меркель и пригласили ее на открытие.