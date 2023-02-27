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Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины - РИА Новости, 27.02.2023
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Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины
Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины - РИА Новости, 27.02.2023
Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых назвала радостной новостью персональные санкции Украины. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:38
2023-02-27T10:40
украина
белгородская область
владимир зеленский
общество
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых назвала радостной новостью персональные санкции Украины. Ранее сообщалось, что из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского, следует, что Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей. В отношении физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. "С утра получила радостную новость - детских омбудсменов Украина внесла в санкционный список. Новость повеселила меня и моих коллег: активов ни в Украине, ни в других странах у меня нет, а посещать Украину пока не собираюсь. Санкции на 50 лет! Очень хочется дожить до 102 лет!" - написала Пятых на своей странице "ВКонтакте".
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украина, белгородская область, владимир зеленский, общество
Украина, Белгородская область, Владимир Зеленский, Общество
10:38 27.02.2023 (обновлено: 10:40 27.02.2023)
 
Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины

Белгородский омбудсмен Пятых назвала персональные санкции Украины радостной новостью

© Фото : страница Галины Пятых во ВКонтактеУполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : страница Галины Пятых во ВКонтакте
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых назвала радостной новостью персональные санкции Украины.
Ранее сообщалось, что из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского, следует, что Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей. В отношении физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
"С утра получила радостную новость - детских омбудсменов Украина внесла в санкционный список. Новость повеселила меня и моих коллег: активов ни в Украине, ни в других странах у меня нет, а посещать Украину пока не собираюсь. Санкции на 50 лет! Очень хочется дожить до 102 лет!" - написала Пятых на своей странице "ВКонтакте".
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
10:27
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала введенные против нее санкции
 
УкраинаБелгородская областьВладимир ЗеленскийОбщество
 
 
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