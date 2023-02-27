https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html

Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины

Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины - РИА Новости, 27.02.2023

Белгородский детский омбудсмен обрадовалась персональным санкциям Украины

Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых назвала радостной новостью персональные санкции Украины. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:38

2023-02-27T10:38

2023-02-27T10:40

украина

белгородская область

владимир зеленский

общество

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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых назвала радостной новостью персональные санкции Украины. Ранее сообщалось, что из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского, следует, что Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей. В отношении физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. "С утра получила радостную новость - детских омбудсменов Украина внесла в санкционный список. Новость повеселила меня и моих коллег: активов ни в Украине, ни в других странах у меня нет, а посещать Украину пока не собираюсь. Санкции на 50 лет! Очень хочется дожить до 102 лет!" - написала Пятых на своей странице "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854521406.html

украина

белгородская область

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Дарья Буймова

украина, белгородская область, владимир зеленский, общество