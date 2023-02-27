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Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде - РИА Новости, 27.02.2023
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде
Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:48
2023-02-27T17:48
2023-02-27T17:48
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР.Планы создания железной дороги между двумя странами были озвучены в сентябре 2022 года, однако именно недавнее соглашение СМИ называют ключевым для реализации проекта. Считается, что ветка позволит привлечь новых туристов и расширить количество турмаршрутов.Предполагается, что протяженность железной дороги составит 303 километра. Скорость движения пассажирских поездов будет достигать 200 километров в час, что позволит преодолеть весь путь за 1 час 40 минут. Путь из Сухара в приграничный город-оазис Аль-Айн в ОАЭ составит всего 47 минут.Общая инвестиционная стоимость инициативы – три миллиарда долларов. Сроки реализации проекта пока не называются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, оман, оаэ, абу-даби, mubadala, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Оман, ОАЭ, Абу-Даби, Mubadala, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде
АТОР: Оман и ОАЭ подписали документ о строительстве железной дороги, важной для туризма