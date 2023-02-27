https://ria.ru/20230227/oman-1854556886.html

Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде

Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде - РИА Новости, 27.02.2023

Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде

Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:48

2023-02-27T17:48

2023-02-27T17:48

туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР.Планы создания железной дороги между двумя странами были озвучены в сентябре 2022 года, однако именно недавнее соглашение СМИ называют ключевым для реализации проекта. Считается, что ветка позволит привлечь новых туристов и расширить количество турмаршрутов.Предполагается, что протяженность железной дороги составит 303 километра. Скорость движения пассажирских поездов будет достигать 200 километров в час, что позволит преодолеть весь путь за 1 час 40 минут. Путь из Сухара в приграничный город-оазис Аль-Айн в ОАЭ составит всего 47 минут.Общая инвестиционная стоимость инициативы – три миллиарда долларов. Сроки реализации проекта пока не называются.

https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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