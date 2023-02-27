Рейтинг@Mail.ru
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230227/oman-1854556886.html
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде - РИА Новости, 27.02.2023
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде
Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:48
2023-02-27T17:48
туризм
туризм
новости - туризм
оман
оаэ
абу-даби
mubadala
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835667163_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dc658c7a19af0e65fec6faa32f209517.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР.Планы создания железной дороги между двумя странами были озвучены в сентябре 2022 года, однако именно недавнее соглашение СМИ называют ключевым для реализации проекта. Считается, что ветка позволит привлечь новых туристов и расширить количество турмаршрутов.Предполагается, что протяженность железной дороги составит 303 километра. Скорость движения пассажирских поездов будет достигать 200 километров в час, что позволит преодолеть весь путь за 1 час 40 минут. Путь из Сухара в приграничный город-оазис Аль-Айн в ОАЭ составит всего 47 минут.Общая инвестиционная стоимость инициативы – три миллиарда долларов. Сроки реализации проекта пока не называются.
https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html
оман
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835667163_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_6e80249412edbbeca81ef547e7f757a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, оман, оаэ, абу-даби, mubadala, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Оман, ОАЭ, Абу-Даби, Mubadala, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
17:48 27.02.2023
 
Туристы смогут добраться из ОАЭ до Омана на скоростном поезде

АТОР: Оман и ОАЭ подписали документ о строительстве железной дороги, важной для туризма

© AP Photo / Sam McNeilВерблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман
Верблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Sam McNeil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ и Омана подписали с компанией Mubadala соглашение о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, сообщает АТОР.
Планы создания железной дороги между двумя странами были озвучены в сентябре 2022 года, однако именно недавнее соглашение СМИ называют ключевым для реализации проекта. Считается, что ветка позволит привлечь новых туристов и расширить количество турмаршрутов.
Предполагается, что протяженность железной дороги составит 303 километра. Скорость движения пассажирских поездов будет достигать 200 километров в час, что позволит преодолеть весь путь за 1 час 40 минут. Путь из Сухара в приграничный город-оазис Аль-Айн в ОАЭ составит всего 47 минут.
Общая инвестиционная стоимость инициативы – три миллиарда долларов. Сроки реализации проекта пока не называются.
Туристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 08:00Туризм
В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмОманОАЭАбу-ДабиMubadalaАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала