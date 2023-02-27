https://ria.ru/20230227/odessa-1854517853.html
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ
Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:16
2023-02-27T10:16
2023-02-27T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832127818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f86b111c44c016252f2e5682b3f2aa1c.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская". Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Читатели из многих районов города сообщают, что у них пропали свет и вода. Также не работают светофоры", - пишет "Думская". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230227/spetsnaz-1854514125.html
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832127818_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d633c4eef1235887ba20ce5d89eb874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ
"Думская": в Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода