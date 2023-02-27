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В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/odessa-1854517853.html
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ
Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:16
2023-02-27T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская". Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Читатели из многих районов города сообщают, что у них пропали свет и вода. Также не работают светофоры", - пишет "Думская". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, одесса, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
10:16 27.02.2023
 
В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ

"Думская": в Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода

© AP Photo / Petros GiannakourisОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская".
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
"Читатели из многих районов города сообщают, что у них пропали свет и вода. Также не работают светофоры", - пишет "Думская".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
09:59Специальная военная операция на Украине
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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