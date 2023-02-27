https://ria.ru/20230227/odessa-1854517853.html

В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ

В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023

В Одессе на фоне воздушной тревоги пропали свет и вода, пишут СМИ

Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:16

2023-02-27T10:16

2023-02-27T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет местное издание "Думская". Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Читатели из многих районов города сообщают, что у них пропали свет и вода. Также не работают светофоры", - пишет "Думская". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, украина, одесса, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф