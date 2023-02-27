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Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2023
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Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ
Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2023
Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ
Управление МЧС по Белгородской области разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти приграничных сел. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:20
2023-02-27T13:20
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти приграничных сел. Оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 11.34 мск в течение получаса получали жители села Цаповка и хутора Лозовая Рудка Борисовского района, сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского городского округа. Все села находятся вблизи украинской границы. Губернатор области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Старом Хуторе пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях, нарушено электроснабжение, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230223/snaryad-1854026273.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230222/obstrel-1853710700.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:20 27.02.2023
 
Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ

МЧС разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти Белгородских сел

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти приграничных сел.
Оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 11.34 мск в течение получаса получали жители села Цаповка и хутора Лозовая Рудка Борисовского района, сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского городского округа. Все села находятся вблизи украинской границы.
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Губернатор области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Старом Хуторе пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях, нарушено электроснабжение, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в городе Шебекино Белгородской области
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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