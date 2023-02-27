https://ria.ru/20230227/obstrely-1854587734.html

Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ

Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2023

Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ

Управление МЧС по Белгородской области разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти приграничных сел. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:20

2023-02-27T13:20

2023-02-27T13:20

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти приграничных сел. Оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 11.34 мск в течение получаса получали жители села Цаповка и хутора Лозовая Рудка Борисовского района, сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского городского округа. Все села находятся вблизи украинской границы. Губернатор области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Старом Хуторе пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях, нарушено электроснабжение, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230223/snaryad-1854026273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230222/obstrel-1853710700.html

белгородская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)