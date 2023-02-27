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ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области

ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2023

ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области

Украинские войска выпустили ночью 45 снарядов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:54

2023-02-27T09:54

2023-02-27T09:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 45 снарядов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Каиры, Горностаевка, Виноградное, Васильевка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины