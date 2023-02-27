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ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2023
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ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области
ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области
Украинские войска выпустили ночью 45 снарядов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:54
2023-02-27T09:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 45 снарядов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Каиры, Горностаевка, Виноградное, Васильевка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
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херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
09:54 27.02.2023
 
ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде в Новой Каховке
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 45 снарядов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Каиры, Горностаевка, Виноградное, Васильевка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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