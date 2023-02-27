https://ria.ru/20230227/obstrel-1854676003.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк
Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк
Украинские войска в 17.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:02
2023-02-27T18:02
2023-02-27T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
18:02 27.02.2023 (обновлено: 18:06 27.02.2023)
Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка