https://ria.ru/20230227/obstrel-1854676003.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк

Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Донецк

Украинские войска в 17.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:02

2023-02-27T18:02

2023-02-27T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк