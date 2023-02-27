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В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854614013.html
В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ
В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.02.2023
В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ
Магазин и два частных жилых дома в Петровском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:18
2023-02-27T15:18
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Магазин и два частных жилых дома в Петровском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания магазина "Мрия" по улице Бринько", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, повреждения получили два частных жилых дома по улицам Кобзаря и Камвольной.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
15:18 27.02.2023
 
В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ

СЦКК: при обстреле Донецка были повреждены магазин и два частных жилых дома

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Магазин и два частных жилых дома в Петровском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания магазина "Мрия" по улице Бринько", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, повреждения получили два частных жилых дома по улицам Кобзаря и Камвольной.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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