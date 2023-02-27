https://ria.ru/20230227/obstrel-1854614013.html

В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ

В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.02.2023

В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ

Магазин и два частных жилых дома в Петровском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:18

2023-02-27T15:18

2023-02-27T15:18

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Магазин и два частных жилых дома в Петровском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания магазина "Мрия" по улице Бринько", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, повреждения получили два частных жилых дома по улицам Кобзаря и Камвольной.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины