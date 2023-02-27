https://ria.ru/20230227/obstrel-1854576336.html
Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские военные обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские военные обстреляли два района Донецка
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:48
2023-02-27T12:48
2023-02-27T12:55
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
в мире
нато
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 12:35 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", -говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, НАТО
12:48 27.02.2023 (обновлено: 12:55 27.02.2023)
Украинские военные обстреляли два района Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка