https://ria.ru/20230227/obstrel-1854556633.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 27.02.2023
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа
Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:55
2023-02-27T11:55
2023-02-27T11:59
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания МБОУ "Школа №108 города Донецка" по улице Рубена Ибаррури", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854378778.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
11:55 27.02.2023 (обновлено: 11:59 27.02.2023)
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа
В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа