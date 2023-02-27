https://ria.ru/20230227/obstrel-1854523036.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:33
2023-02-27T10:33
2023-02-27T10:39
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Острое – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Предыдущий обстрел указанного района, по данным ведомства, был зафиксирован в 9.50, было выпущено также пять снарядов "натовского" калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия
10:33 27.02.2023 (обновлено: 10:39 27.02.2023)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка