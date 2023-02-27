https://ria.ru/20230227/obrazovanie-1854781121.html

Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования

Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования - РИА Новости, 28.02.2023

Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования и волонтерства, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-27T20:57

2023-02-27T20:57

2023-02-28T10:39

республика адыгея

россия

сергей кравцов

мурат кумпилов

образование

образование - общество

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МАЙКОП, 27 фев – РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования и волонтерства, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Министр заявил об этом в ходе церемония передачи флага Всероссийского конкурса педагогических достижений "Мастер года" послу эстафеты от Южного федерального округа Елене Ганоцкой. Торжественная церемония прошла в столице Адыгеи, Майкопе, где в ближайшее время начнется региональный этап состязаний среди преподавателей.Кравцов отметил востребованность получения среднего профобразования у школьников девятых классов, а также положительную динамику трудоустройства выпускников, в том числе в Адыгее, регионах юга страны, говорится в сообщении."Министр также отметил активную работу Адыгеи по развитию системы образования, назвав республику во многом примером для других регионов. Отдельные слова благодарности были направлены главе республики (Мурату Кумпилову – ред.), при поддержке которого многое делается для повышения качества образования, развития волонтерства", - отмечает пресс-служба.За особый вклад в развитие образования и благотворительную помощь образовательным организациям и обучающимся министр просвещения РФ вручил главе Адыгеи соответствующий нагрудный знак.Кумпилов, в свою очередь, поблагодарил министра за внимание к региону и отметил, что при поддержке грантовых программ в Адыгее укрепляется материально-техническая база колледжей и техникумов, повышается уровень подготовки студентов по востребованным специальностям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сергей кравцов, мурат кумпилов, образование, образование - общество