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Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования
Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования - РИА Новости, 28.02.2023
Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования и волонтерства, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-27T20:57
2023-02-27T20:57
2023-02-28T10:39
республика адыгея
россия
сергей кравцов
мурат кумпилов
образование
образование - общество
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МАЙКОП, 27 фев – РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования и волонтерства, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Министр заявил об этом в ходе церемония передачи флага Всероссийского конкурса педагогических достижений "Мастер года" послу эстафеты от Южного федерального округа Елене Ганоцкой. Торжественная церемония прошла в столице Адыгеи, Майкопе, где в ближайшее время начнется региональный этап состязаний среди преподавателей.Кравцов отметил востребованность получения среднего профобразования у школьников девятых классов, а также положительную динамику трудоустройства выпускников, в том числе в Адыгее, регионах юга страны, говорится в сообщении."Министр также отметил активную работу Адыгеи по развитию системы образования, назвав республику во многом примером для других регионов. Отдельные слова благодарности были направлены главе республики (Мурату Кумпилову – ред.), при поддержке которого многое делается для повышения качества образования, развития волонтерства", - отмечает пресс-служба.За особый вклад в развитие образования и благотворительную помощь образовательным организациям и обучающимся министр просвещения РФ вручил главе Адыгеи соответствующий нагрудный знак.Кумпилов, в свою очередь, поблагодарил министра за внимание к региону и отметил, что при поддержке грантовых программ в Адыгее укрепляется материально-техническая база колледжей и техникумов, повышается уровень подготовки студентов по востребованным специальностям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, мурат кумпилов, образование, образование - общество
Республика Адыгея, Россия, Сергей Кравцов, Мурат Кумпилов, Образование, Образование - Общество
МАЙКОП, 27 фев – РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил успехи Адыгеи в развитии образования и волонтерства, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Министр заявил об этом в ходе церемония передачи флага Всероссийского конкурса педагогических достижений "Мастер года" послу эстафеты от Южного федерального округа Елене Ганоцкой. Торжественная церемония прошла в столице Адыгеи, Майкопе
, где в ближайшее время начнется региональный этап состязаний среди преподавателей.
Кравцов отметил востребованность получения среднего профобразования у школьников девятых классов, а также положительную динамику трудоустройства выпускников, в том числе в Адыгее, регионах юга страны, говорится в сообщении.
"Министр также отметил активную работу Адыгеи по развитию системы образования, назвав республику во многом примером для других регионов. Отдельные слова благодарности были направлены главе республики (Мурату Кумпилову
– ред.), при поддержке которого многое делается для повышения качества образования, развития волонтерства", - отмечает пресс-служба.
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За особый вклад в развитие образования и благотворительную помощь образовательным организациям и обучающимся министр просвещения РФ вручил главе Адыгеи соответствующий нагрудный знак.
Кумпилов, в свою очередь, поблагодарил министра за внимание к региону и отметил, что при поддержке грантовых программ в Адыгее укрепляется материально-техническая база колледжей и техникумов, повышается уровень подготовки студентов по востребованным специальностям.