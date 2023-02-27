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СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"
СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка" - РИА Новости, 27.02.2023
СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"
Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия". РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:37
2023-02-27T05:37
2023-02-27T07:47
россия
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общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия".В ЛДПР предлагают выдавать семьям, чьи доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов, специальный сертификат. Однако выдавать его будут только тем, кто постоянно проживает в России. Размер сертификата составит около 30 тысячам рублей.
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россия, лдпр, совет федерации рф, общество
Россия, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Общество
05:37 27.02.2023 (обновлено: 07:47 27.02.2023)
СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"
"Известия": СФ и депутаты ЛДПР предложили ввести сертификат для новорожденных детей