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СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка" - РИА Новости, 27.02.2023
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СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"
СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка" - РИА Новости, 27.02.2023
СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"
Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия". РИА Новости, 27.02.2023
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совет федерации рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия".В ЛДПР предлагают выдавать семьям, чьи доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов, специальный сертификат. Однако выдавать его будут только тем, кто постоянно проживает в России. Размер сертификата составит около 30 тысячам рублей.
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россия, лдпр, совет федерации рф, общество
Россия, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Общество
05:37 27.02.2023 (обновлено: 07:47 27.02.2023)
 
СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"

"Известия": СФ и депутаты ЛДПР предложили ввести сертификат для новорожденных детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия".

"Речь идет о сертификате, который можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденного", - уточняет издание, ссылаясь на текст документа.

В ЛДПР предлагают выдавать семьям, чьи доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов, специальный сертификат. Однако выдавать его будут только тем, кто постоянно проживает в России. Размер сертификата составит около 30 тысячам рублей.
 
РоссияЛДПРСовет Федерации РФОбщество
 
 
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