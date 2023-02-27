https://ria.ru/20230227/novorozhdennye-1854484437.html

СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"

СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка" - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: в России предложили ввести "сертификат для новорожденного ребенка"

Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия". РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T05:37

2023-02-27T05:37

2023-02-27T07:47

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сенаторы и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка", пишут "Известия".В ЛДПР предлагают выдавать семьям, чьи доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов, специальный сертификат. Однако выдавать его будут только тем, кто постоянно проживает в России. Размер сертификата составит около 30 тысячам рублей.

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россия, лдпр, совет федерации рф, общество