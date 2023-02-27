https://ria.ru/20230227/nemtsov-1854579323.html

В Кремле не обладают дополнительной информацией по делу об убийстве Немцова

В Кремле не обладают дополнительной информацией по делу об убийстве Немцова - РИА Новости, 27.02.2023

В Кремле не обладают дополнительной информацией по делу об убийстве Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к информации по следствию об убийстве российского политика Бориса Немцова. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:56

2023-02-27T12:56

2023-02-27T12:56

расследование убийства бориса немцова

борис немцов

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к информации по следствию об убийстве российского политика Бориса Немцова. "Мне сейчас нечего добавить, не располагаю какой-то информацией по следствию", - сказал Песков журналистам. Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20230227/chubays-1854569831.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

расследование убийства бориса немцова, борис немцов, дмитрий песков, россия