https://ria.ru/20230227/neft-1854558141.html
"Транснефть" назвала причину прекращения поставок нефти в Польшу
"Транснефть" назвала причину прекращения поставок нефти в Польшу - РИА Новости, 27.02.2023
"Транснефть" назвала причину прекращения поставок нефти в Польшу
"Транснефть" должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля по утвержденному Минэнерго экспортному графику, но из-за различных нарушений РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:01
2023-02-27T12:01
2023-02-27T12:51
экономика
польша
россия
транснефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Транснефть" должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля по утвержденному Минэнерго экспортному графику, но из-за различных нарушений этого не произошло, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин."Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО "Транснефть" не осуществляется", — уточнил он.Представитель компании напомнил, что маршрутные поручения оформляются отправителями грузов.Ранее председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в своем Twitter сообщил, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу. По его словам, в последнее время по этому маршруту поступало "только 10 процентов сырья".В январе компания не стала продлевать контракт с "Роснефтью", которая предоставляла концерну 300 тысяч тонн нефти ежемесячно.Еще в декабре прошлого года Orlen заявлял, что откажется от соглашений о поставках с "Роснефтью" и прекратит закупать топливо у "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза. При этом последняя поставляет в Польшу 200 тысяч тонн нефти в месяц, а контракт действует до декабря 2024 года.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.С 5 февраля такие же меры начали действовать и для российских нефтепродуктов: 100 долларов за баррель для торгующихся с премией к эталонной марке нефти и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставки по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в отношении нефтепродуктов ответные меры выработают до марта.
https://ria.ru/20230203/aktivy-1849612052.html
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, россия, транснефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Польша, Россия, Транснефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
12:01 27.02.2023 (обновлено: 12:51 27.02.2023)
"Транснефть" назвала причину прекращения поставок нефти в Польшу
"Транснефть": Польша не оплатила поставку российской нефти, несмотря на договоренности
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Транснефть" должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля по утвержденному Минэнерго экспортному графику, но из-за различных нарушений этого не произошло, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.
"Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО "Транснефть" не осуществляется", — уточнил он.
Представитель компании напомнил, что маршрутные поручения оформляются отправителями грузов.
Ранее председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в своем Twitter сообщил, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу. По его словам, в последнее время по этому маршруту поступало "только 10 процентов сырья".
В январе компания не стала продлевать контракт с "Роснефтью", которая предоставляла концерну 300 тысяч тонн нефти ежемесячно.
Еще в декабре прошлого года Orlen заявлял, что откажется от соглашений о поставках с "Роснефтью" и прекратит закупать топливо у "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза. При этом последняя поставляет в Польшу 200 тысяч тонн нефти в месяц, а контракт действует до декабря 2024 года.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
С 5 февраля такие же меры начали действовать и для российских нефтепродуктов: 100 долларов за баррель для торгующихся с премией к эталонной марке нефти и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой.
Москва в ответ запретила с 1 февраля поставки по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в отношении нефтепродуктов ответные меры выработают до марта.