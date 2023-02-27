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Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 27.02.2023
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Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу
Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 27.02.2023
Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу
Анкара сейчас не может одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:03
2023-02-27T11:55
в мире
швеция
турция
финляндия
виктор орбан
мевлют чавушоглу
нато
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Анкара сейчас не может одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой."Есть определенные обязательства, которые были взяты Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО. Со стороны Швеции мы не видим выполнения всех шагов, поэтому на данном этапе мы не можем одобрить ее вступление в альянс", — сказал чиновник.Он отметил, что шведские власти выполнили некоторые обязательства, в частности, внесли изменения в конституцию. При этом в стране до сих пор действует признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана". Чавушоглу отметил, что ситуация является скорее проблемой НАТО, а у Турции к Швеции и Финляндии никаких других претензий в двусторонних отношениях нет. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что депутаты парламента не испытывают энтузиазма по поводу одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, непосредственная граница между НАТО и Россией увеличится на тысячу километров. Финляндия и Швеция в мае прошлого года, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали совместную заявку на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала ее рассмотрение, но уже 29 июня Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Турции.Процесс замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.Сейчас заявку не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие недели.
https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854529770.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, виктор орбан, мевлют чавушоглу, нато, рабочая партия курдистана
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Виктор Орбан, Мевлют Чавушоглу, НАТО, Рабочая партия Курдистана
11:03 27.02.2023 (обновлено: 11:55 27.02.2023)
 
Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара все еще не может одобрить членство Швеции в НАТО

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Анкара сейчас не может одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой.
"Есть определенные обязательства, которые были взяты Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО. Со стороны Швеции мы не видим выполнения всех шагов, поэтому на данном этапе мы не можем одобрить ее вступление в альянс", — сказал чиновник.
Он отметил, что шведские власти выполнили некоторые обязательства, в частности, внесли изменения в конституцию. При этом в стране до сих пор действует признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана".
Чавушоглу отметил, что ситуация является скорее проблемой НАТО, а у Турции к Швеции и Финляндии никаких других претензий в двусторонних отношениях нет.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
10:49
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что депутаты парламента не испытывают энтузиазма по поводу одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, непосредственная граница между НАТО и Россией увеличится на тысячу километров.
Финляндия и Швеция в мае прошлого года, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали совместную заявку на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала ее рассмотрение, но уже 29 июня Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Турции.
Процесс замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
Сейчас заявку не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие недели.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:16
В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии
 
В миреШвецияТурцияФинляндияВиктор ОрбанМевлют ЧавушоглуНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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