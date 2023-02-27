11:03 27.02.2023 (обновлено: 11:55 27.02.2023)
Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара все еще не может одобрить членство Швеции в НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Анкара сейчас не может одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой.
"Есть определенные обязательства, которые были взяты Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО. Со стороны Швеции мы не видим выполнения всех шагов, поэтому на данном этапе мы не можем одобрить ее вступление в альянс", — сказал чиновник.
Он отметил, что шведские власти выполнили некоторые обязательства, в частности, внесли изменения в конституцию. При этом в стране до сих пор действует признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана".
Чавушоглу отметил, что ситуация является скорее проблемой НАТО, а у Турции к Швеции и Финляндии никаких других претензий в двусторонних отношениях нет.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что депутаты парламента не испытывают энтузиазма по поводу одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, непосредственная граница между НАТО и Россией увеличится на тысячу километров.
Финляндия и Швеция в мае прошлого года, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали совместную заявку на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала ее рассмотрение, но уже 29 июня Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Турции.
Процесс замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
Сейчас заявку не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие недели.
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