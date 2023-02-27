https://ria.ru/20230227/nato-1854534234.html

Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу

Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 27.02.2023

Турция не может одобрить членство Швеции в НАТО, заявил Чавушоглу

Анкара сейчас не может одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:03

2023-02-27T11:03

2023-02-27T11:55

в мире

швеция

турция

финляндия

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мевлют чавушоглу

нато

рабочая партия курдистана

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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Анкара сейчас не может одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой."Есть определенные обязательства, которые были взяты Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО. Со стороны Швеции мы не видим выполнения всех шагов, поэтому на данном этапе мы не можем одобрить ее вступление в альянс", — сказал чиновник.Он отметил, что шведские власти выполнили некоторые обязательства, в частности, внесли изменения в конституцию. При этом в стране до сих пор действует признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана". Чавушоглу отметил, что ситуация является скорее проблемой НАТО, а у Турции к Швеции и Финляндии никаких других претензий в двусторонних отношениях нет. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что депутаты парламента не испытывают энтузиазма по поводу одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, непосредственная граница между НАТО и Россией увеличится на тысячу километров. Финляндия и Швеция в мае прошлого года, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали совместную заявку на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала ее рассмотрение, но уже 29 июня Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Турции.Процесс замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.Сейчас заявку не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие недели.

https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854529770.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, финляндия, виктор орбан, мевлют чавушоглу, нато, рабочая партия курдистана