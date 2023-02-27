https://ria.ru/20230227/narkokartel-1854722529.html

Нацполиция Украины сообщила о ликвидации наркокартеля в Кривом Роге

Нацполиция Украины сообщила о ликвидации наркокартеля в Кривом Роге - РИА Новости, 27.02.2023

Нацполиция Украины сообщила о ликвидации наркокартеля в Кривом Роге

Лидеры и участники крупного наркокартеля, распространявшего наркотики почти по всем регионам Украины, арестованы в понедельник в Кривом Роге, сообщил глава... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T22:13

2023-02-27T22:13

2023-02-27T22:13

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Лидеры и участники крупного наркокартеля, распространявшего наркотики почти по всем регионам Украины, арестованы в понедельник в Кривом Роге, сообщил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель. По словам Рубеля, правоохранители одновременно провели более 200 обысков, при которых изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также 310 тысяч долларов, 103 тысячи евро и 500 тысяч гривен (13,5 тысячи долларов), более двух десятков банковских карт, записи с данными о "движении" наркотиков, дилеров, "клиентуре" и должниках, а также 40 автомобилей премиум-класса. В распоряжении издания также оказалась одна из находок, обнаруженных сегодня во время обысков - портрет одного из арестованных наркобаронов в образе Наполеона. Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям 255 ("создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней") и 307 ("незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах").

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в мире, кривой рог, украина