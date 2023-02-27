https://ria.ru/20230227/nagrada-1854658307.html

Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ

Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ - РИА Новости, 27.02.2023

Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:11

2023-02-27T17:11

2023-02-27T17:11

общество

россия

владимир путин

александр некипелов

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу директора Московской школы экономики МГУ Александра Некипелова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Некипелова Александра Дмитриевича - директора Московской школы экономики ... "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в документе. Также президент наградил знаком отличия "За безупречную службу" ХХ лет замдиректора департамента министерства просвещения Татьяну Краснову.

https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html

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общество, россия, владимир путин, александр некипелов, мгу имени м. в. ломоносова