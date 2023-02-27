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Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ - РИА Новости, 27.02.2023
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:11
2023-02-27T17:11
2023-02-27T17:11
общество
россия
владимир путин
александр некипелов
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу директора Московской школы экономики МГУ Александра Некипелова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Некипелова Александра Дмитриевича - директора Московской школы экономики ... "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в документе. Также президент наградил знаком отличия "За безупречную службу" ХХ лет замдиректора департамента министерства просвещения Татьяну Краснову.
https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html
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общество, россия, владимир путин, александр некипелов, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Некипелов, МГУ имени М. В. Ломоносова
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ Некипелова