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Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ - РИА Новости, 27.02.2023
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Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ - РИА Новости, 27.02.2023
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:11
2023-02-27T17:11
общество
россия
владимир путин
александр некипелов
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу директора Московской школы экономики МГУ Александра Некипелова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Некипелова Александра Дмитриевича - директора Московской школы экономики ... "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в документе. Также президент наградил знаком отличия "За безупречную службу" ХХ лет замдиректора департамента министерства просвещения Татьяну Краснову.
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общество, россия, владимир путин, александр некипелов, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Некипелов, МГУ имени М. В. Ломоносова
17:11 27.02.2023
 
Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ

Путин наградил орденом Александра Невского директора школы экономики МГУ Некипелова

© РИА Новости / Александр Красавин / Перейти в медиабанкОрден Александра Невского
Орден Александра Невского - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Красавин
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Орден Александра Невского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу директора Московской школы экономики МГУ Александра Некипелова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Некипелова Александра Дмитриевича - директора Московской школы экономики ... "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в документе.
Также президент наградил знаком отличия "За безупречную службу" ХХ лет замдиректора департамента министерства просвещения Татьяну Краснову.
Президент России Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М. В. Ломоносова в День российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 17:04
Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр НекипеловМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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