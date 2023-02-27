https://ria.ru/20230227/nagrada-1854633602.html

Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России

Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России - РИА Новости, 27.02.2023

Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:17

2023-02-27T16:17

2023-02-27T16:50

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россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.За большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений Орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.

https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, россия, общество, владимир путин