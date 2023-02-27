Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/nagrada-1854633602.html
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России - РИА Новости, 27.02.2023
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:17
2023-02-27T16:50
оаэ
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:1110:1382:1887_1920x0_80_0_0_312d3b44edff1dda46e6e7259689f8fb.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.За большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений Орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.
https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:980:1382:2017_1920x0_80_0_0_3b5c58d630fde06944e5f2556f7c029d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, общество, владимир путин
ОАЭ, Россия, Общество, Владимир Путин
16:17 27.02.2023 (обновлено: 16:50 27.02.2023)
 
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России

Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России за большой вклад в укрепление отношений

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкОрден Дружбы
Орден Дружбы - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Орден Дружбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений Орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 16:15Культура
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
 
ОАЭРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала