https://ria.ru/20230227/nagrada-1854633602.html
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России - РИА Новости, 27.02.2023
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:17
2023-02-27T16:17
2023-02-27T16:50
оаэ
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:1110:1382:1887_1920x0_80_0_0_312d3b44edff1dda46e6e7259689f8fb.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.За большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений Орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.
https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:980:1382:2017_1920x0_80_0_0_3b5c58d630fde06944e5f2556f7c029d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, общество, владимир путин
ОАЭ, Россия, Общество, Владимир Путин
16:17 27.02.2023 (обновлено: 16:50 27.02.2023)
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России за большой вклад в укрепление отношений