https://ria.ru/20230227/moskva-1854604890.html

В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей

В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 27.02.2023

В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли единый центр поддержки участников РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:30

2023-02-27T14:30

2023-02-27T14:30

специальная военная операция на украине

общество

москва

сергей собянин

татьяна голикова

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей на Береговом проезде на западе столицы. "В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца (действует) сложная система оказания специальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия. По словам мэра, в новом центре "можно получить все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске новой работы".

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, татьяна голикова