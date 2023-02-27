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В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/moskva-1854604890.html
В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей
В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 27.02.2023
В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли единый центр поддержки участников РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:30
2023-02-27T14:30
специальная военная операция на украине
общество
москва
сергей собянин
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей на Береговом проезде на западе столицы. "В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца (действует) сложная система оказания специальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия. По словам мэра, в новом центре "можно получить все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске новой работы".
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общество, москва, сергей собянин, татьяна голикова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Сергей Собянин, Татьяна Голикова
14:30 27.02.2023
 
В Москве открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей

Мэр Москвы Собянин заявил об открытии единого центра поддержки участников СВО и их семей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей на Береговом проезде на западе столицы.
"В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца (действует) сложная система оказания специальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия.
По словам мэра, в новом центре "можно получить все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске новой работы".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 13:05
Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваСергей СобянинТатьяна Голикова
 
 
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