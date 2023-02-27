https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854647992.html

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2023

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:49

2023-02-27T16:49

2023-02-27T16:49

в мире

молдавия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829506457_0:253:3189:2047_1920x0_80_0_0_36f1f92a372027beaf51b11997622016.jpg

КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 24% местных жителей (23% опрошенных в ноябре). В то же время 62% опрошенных (58% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 2% (5% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 10% респондентов (12% ранее) не определились с ответом. Остальные 2% (также 2% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО. Опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230227/provokatsii-1854574001.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, нато