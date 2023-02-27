Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
IMAS: около 60 процентов жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО
Участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 24% местных жителей (23% опрошенных в ноябре). В то же время 62% опрошенных (58% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 2% (5% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 10% респондентов (12% ранее) не определились с ответом. Остальные 2% (также 2% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.
Опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.