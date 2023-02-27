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"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане

"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане - РИА Новости, 27.02.2023

"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане

Сотни протестующих выступили в Милане против вооруженного российско-украинского конфликта на Донбассе.

2023-02-27T11:31

2023-02-27T11:31

2023-02-27T11:31

в мире

милан

донбасс

италия

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Участники митинга несли российские флаги, а также флаги итальянской коммунистической партии. Люди требовали, чтобы Италия прекратила поставки оружия Киеву.

милан

донбасс

италия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане Сотни протестующих выступили в Милане против вооруженного российско-украинского конфликта на Донбассе. Участники митинга несли российские флаги, а также флаги итальянской коммунистической партии. Люди требовали, чтобы Италия прекратила поставки оружия Киеву. 2023-02-27T11:31 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, милан, донбасс, италия, видео, видео