https://ria.ru/20230227/milan-1854546349.html
"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане
"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане - РИА Новости, 27.02.2023
"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане
Сотни протестующих выступили в Милане против вооруженного российско-украинского конфликта на Донбассе.
2023-02-27T11:31
2023-02-27T11:31
2023-02-27T11:31
в мире
милан
донбасс
италия
видео
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Участники митинга несли российские флаги, а также флаги итальянской коммунистической партии. Люди требовали, чтобы Италия прекратила поставки оружия Киеву.
милан
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане
Сотни протестующих выступили в Милане против вооруженного российско-украинского конфликта на Донбассе. Участники митинга несли российские флаги, а также флаги итальянской коммунистической партии. Люди требовали, чтобы Италия прекратила поставки оружия Киеву.
2023-02-27T11:31
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PT1M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, донбасс, италия, видео, видео
В мире, Милан, Донбасс, Италия, Видео
"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане
Сотни протестующих выступили в Милане против вооруженного российско-украинского конфликта на Донбассе.
2023-02-27T11:31
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PT1M13S
"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане
Сотни протестующих выступили в Милане против вооруженного российско-украинского конфликта на Донбассе.
Участники митинга несли российские флаги, а также флаги итальянской коммунистической партии. Люди требовали, чтобы Италия прекратила поставки оружия Киеву.