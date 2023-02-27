https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470735.html
Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом
Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом - РИА Новости, 27.02.2023
Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом
Истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ и поддержка западными странами агрессии Грузии против Южной Осетии, в конечном счёте, и привели к... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:35
2023-02-27T00:35
2023-02-27T01:05
россия
южная осетия
грузия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ и поддержка западными странами агрессии Грузии против Южной Осетии, в конечном счёте, и привели к специальной военной операции, а сами эти даты стали точками невозврата, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что у западного мира "это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор". "Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую "Антироссию", о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: "Deus quos vult perdere dementat prius" – кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума", - отметил зампред Совбеза. Он подчеркнул, что именно эта "безумная истерика," и "навязчивое желание растерзать" Россию и привели, в конечном счете, к специальной военной операции. Медведев считает, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако "разгорелась сейчас". "Такое развитие событий связано с неумолимым и жестоким ходом мировой истории. Умирает большая страна – начинается война. Рано или поздно. Слишком сильны накопившиеся внутренние противоречия и обиды. Возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Вконец оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства", - добавил Медведев.
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россия, южная осетия, грузия, дмитрий медведев
Россия, Южная Осетия, Грузия, Дмитрий Медведев
00:35 27.02.2023 (обновлено: 01:05 27.02.2023)
Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом
Зампред Совбеза Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ и поддержка западными странами агрессии Грузии против Южной Осетии, в конечном счёте, и привели к специальной военной операции, а сами эти даты стали точками невозврата, считает
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Точками невозврата" можно считать две даты. Первая – осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка – весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую Родину", - написал Медведев в своей статье в газете "Известия".
Он добавил, что у западного мира "это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор".
"Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины
– особую "Антироссию", о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: "Deus quos vult perdere dementat prius" – кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума", - отметил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что именно эта "безумная истерика," и "навязчивое желание растерзать" Россию и привели, в конечном счете, к специальной военной операции.
Медведев считает, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако "разгорелась сейчас".
"Такое развитие событий связано с неумолимым и жестоким ходом мировой истории. Умирает большая страна – начинается война. Рано или поздно. Слишком сильны накопившиеся внутренние противоречия и обиды. Возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Вконец оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства", - добавил Медведев.