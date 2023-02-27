https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470735.html

Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом

Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом - РИА Новости, 27.02.2023

Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом

Истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ и поддержка западными странами агрессии Грузии против Южной Осетии, в конечном счёте, и привели к... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T00:35

2023-02-27T00:35

2023-02-27T01:05

россия

южная осетия

грузия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ и поддержка западными странами агрессии Грузии против Южной Осетии, в конечном счёте, и привели к специальной военной операции, а сами эти даты стали точками невозврата, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что у западного мира "это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор". "Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую "Антироссию", о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: "Deus quos vult perdere dementat prius" – кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума", - отметил зампред Совбеза. Он подчеркнул, что именно эта "безумная истерика," и "навязчивое желание растерзать" Россию и привели, в конечном счете, к специальной военной операции. Медведев считает, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако "разгорелась сейчас". "Такое развитие событий связано с неумолимым и жестоким ходом мировой истории. Умирает большая страна – начинается война. Рано или поздно. Слишком сильны накопившиеся внутренние противоречия и обиды. Возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Вконец оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853522968.html

россия

южная осетия

грузия

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россия, южная осетия, грузия, дмитрий медведев