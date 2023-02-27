Рейтинг@Mail.ru
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470436.html
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев - РИА Новости, 27.02.2023
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев
Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:23
2023-02-27T01:00
дмитрий медведев
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172029_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83dcbf543188b8f7aa49f91fdaca1c05.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал страны, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты "Известия". В ней Медведев написал, что с распадом СССР население столкнулось с тяжелыми временами: жители скатывались в нищету, системообразующие отрасли экономики приходили в упадок, расцветал сепаратизм. "Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому главе его правопреемницы России, - то, что они не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал. Ценой неимоверных усилий Россия постепенно преодолела самые трудные времена. Заставила считаться с собой на международном уровне, полностью выплатила внешний долг, занялась восстановлением экономики и социальной сферы", - написал Медведев.
https://ria.ru/20230224/neonatsizm-1854094929.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172029_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_c13e3b1b69dfff917275b8a53c2fbb64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, ссср
Дмитрий Медведев, Россия, СССР
00:23 27.02.2023 (обновлено: 01:00 27.02.2023)
 
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев

Медведев: руководство СССР не позволило растащить ядерный потенциал страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал страны, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты "Известия".
В ней Медведев написал, что с распадом СССР население столкнулось с тяжелыми временами: жители скатывались в нищету, системообразующие отрасли экономики приходили в упадок, расцветал сепаратизм.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 10:57Специальная военная операция на Украине
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России к границам Польши
"Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому главе его правопреемницы России, - то, что они не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал. Ценой неимоверных усилий Россия постепенно преодолела самые трудные времена. Заставила считаться с собой на международном уровне, полностью выплатила внешний долг, занялась восстановлением экономики и социальной сферы", - написал Медведев.
 
Дмитрий МедведевРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала