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Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев - РИА Новости, 27.02.2023
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев
Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:23
2023-02-27T00:23
2023-02-27T01:00
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал страны, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты "Известия". В ней Медведев написал, что с распадом СССР население столкнулось с тяжелыми временами: жители скатывались в нищету, системообразующие отрасли экономики приходили в упадок, расцветал сепаратизм. "Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому главе его правопреемницы России, - то, что они не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал. Ценой неимоверных усилий Россия постепенно преодолела самые трудные времена. Заставила считаться с собой на международном уровне, полностью выплатила внешний долг, занялась восстановлением экономики и социальной сферы", - написал Медведев.
https://ria.ru/20230224/neonatsizm-1854094929.html
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дмитрий медведев, россия, ссср
Дмитрий Медведев, Россия, СССР
00:23 27.02.2023 (обновлено: 01:00 27.02.2023)
Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев
Медведев: руководство СССР не позволило растащить ядерный потенциал страны