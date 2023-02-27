https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470436.html

Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев

Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев - РИА Новости, 27.02.2023

Руководство СССР защитило ядерный потенциал страны, заявил Медведев

Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T00:23

2023-02-27T00:23

2023-02-27T01:00

дмитрий медведев

россия

ссср

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не позволили растащить мощнейший ядерный потенциал страны, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты "Известия". В ней Медведев написал, что с распадом СССР население столкнулось с тяжелыми временами: жители скатывались в нищету, системообразующие отрасли экономики приходили в упадок, расцветал сепаратизм. "Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому главе его правопреемницы России, - то, что они не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал. Ценой неимоверных усилий Россия постепенно преодолела самые трудные времена. Заставила считаться с собой на международном уровне, полностью выплатила внешний долг, занялась восстановлением экономики и социальной сферы", - написал Медведев.

https://ria.ru/20230224/neonatsizm-1854094929.html

россия

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дмитрий медведев, россия, ссср