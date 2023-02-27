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Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию как СССР
Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию как СССР - РИА Новости, 27.02.2023
Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию как СССР
На Западе остаются иллюзии, что, развалив Советский Союз без единого выстрела, они смогут легко разделаться с Россией, однако это опасные заблуждения, написал... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:16
2023-02-27T00:16
2023-02-27T02:10
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На Западе остаются иллюзии, что, развалив Советский Союз без единого выстрела, они смогут легко разделаться с Россией, однако это опасные заблуждения, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье в "Известиях".Причинами спецоперации на Украине он назвал безумную истерику Запада и навязчивое стремление расправиться с Россией. При этом, напомнил он, исторический опыт показывает, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".Те, кто развалил Советский Союз, а теперь хочет разобраться с Россией, этого не хотят понять, отметил Медведев. На Западе остаются "бредовые иллюзии", что они смогут разобраться с Россией ценой гибели тысяч участников конфликта."Как с СССР – не получится", - предупредил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854244175.html
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дмитрий медведев, россия, ссср, украина
Дмитрий Медведев, Россия, СССР, Украина
00:16 27.02.2023 (обновлено: 02:10 27.02.2023)
Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию как СССР
Зампред Совбеза Медведев исключил возможность легкого развала России наподобие СССР