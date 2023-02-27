https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470108.html

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России - РИА Новости, 27.02.2023

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T00:14

2023-02-27T00:14

2023-02-27T07:57

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации, развалить Россию как СССР не получится, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.Запад, указал зампред Совбеза, сохраняет опасные иллюзии, что он сможет "похоронить" Россию как СССР. При этом, предупредил он, история демонстрирует, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".К спецоперации на Украине, написал также Медведев, привели безумная истерика Запада и навязчивое желание растерзать Россию.Враги России, напомнил Медведев, продолжают поставлять оружие "неофашистскому киевскому режиму, срывая любую возможность возобновления переговоров, отказываясь осознать, что поставленные ими цели заведомо проигрышны для всех.Россия не допустит такого сценария, подчеркнул зампред Совбеза. Он напомнил, что страны Запада и их союзники составляют лишь 15% численности населения Земли. "Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего Мира", - написал он.

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html

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россия, украина, дмитрий медведев