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Медведев исключил возможность существования цивилизации без России - РИА Новости, 27.02.2023
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Медведев исключил возможность существования цивилизации без России
Медведев исключил возможность существования цивилизации без России - РИА Новости, 27.02.2023
Медведев исключил возможность существования цивилизации без России
Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:14
2023-02-27T07:57
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации, развалить Россию как СССР не получится, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.Запад, указал зампред Совбеза, сохраняет опасные иллюзии, что он сможет "похоронить" Россию как СССР. При этом, предупредил он, история демонстрирует, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".К спецоперации на Украине, написал также Медведев, привели безумная истерика Запада и навязчивое желание растерзать Россию.Враги России, напомнил Медведев, продолжают поставлять оружие "неофашистскому киевскому режиму, срывая любую возможность возобновления переговоров, отказываясь осознать, что поставленные ими цели заведомо проигрышны для всех.Россия не допустит такого сценария, подчеркнул зампред Совбеза. Он напомнил, что страны Запада и их союзники составляют лишь 15% численности населения Земли. "Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего Мира", - написал он.
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
00:14 27.02.2023 (обновлено: 07:57 27.02.2023)
 
Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Зампред Совбеза Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации, развалить Россию как СССР не получится, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - написал он в статье для "Известий".

Запад, указал зампред Совбеза, сохраняет опасные иллюзии, что он сможет "похоронить" Россию как СССР. При этом, предупредил он, история демонстрирует, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".
К спецоперации на Украине, написал также Медведев, привели безумная истерика Запада и навязчивое желание растерзать Россию.
Враги России, напомнил Медведев, продолжают поставлять оружие "неофашистскому киевскому режиму, срывая любую возможность возобновления переговоров, отказываясь осознать, что поставленные ими цели заведомо проигрышны для всех.
Россия не допустит такого сценария, подчеркнул зампред Совбеза. Он напомнил, что страны Запада и их союзники составляют лишь 15% численности населения Земли. "Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего Мира", - написал он.
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