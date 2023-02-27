https://ria.ru/20230227/mchs-1854579595.html
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом лично поблагодарила сотрудников МЧС
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом лично поблагодарила сотрудников МЧС - РИА Новости, 27.02.2023
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом лично поблагодарила сотрудников МЧС
Мария Артемова, едва не погибшая в аварии, устроенной блогером-лихачом Эдвардом Билом, спустя почти два года, как только смогла подняться из инвалидного кресла, РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:56
2023-02-27T12:56
2023-02-27T13:02
происшествия
эдвард бил (блогер)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
volkswagen group
госдума рф
audi a8
volkswagen touareg
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мария Артемова, едва не погибшая в аварии, устроенной блогером-лихачом Эдвардом Билом, спустя почти два года, как только смогла подняться из инвалидного кресла, лично поблагодарила спасателей столичного главка МЧС, сообщили в ведомстве. Первого апреля 2021 года в Volkswagen, за рулем которого находилась сотрудник аппарата Госдумы Артемова, на огромной скорости лоб в лоб врезался Audi RS6 Била, протаранив еще четыре автомобиля. Ее иномарку буквально смяло в гармошку. Первыми к месту ДТП прибыли пожарные 9-й пожарно-спасательной части, им пришлось разрезать кузов, чтобы достать пострадавшую. Артемову в состоянии комы доставили в реанимацию Первой градской больницы. Врачи боролись за ее жизнь пять суток. После многочисленных операций, трудного пути реабилитации и восстановления Артемова с мужем пришла в пожарную часть к своим спасителям. Прибывший тогда на место ДТП старший пожарный части Игорь Староверов отметил, что "всегда радостно видеть спасенного человека, что он идет на поправку". "И, конечно, всегда приятно слышать слова благодарности за свою работу. К нам иногда и обычные прохожие заглядывают и говорят спасибо за нашу службу. Для нас это самая главная оценка нашего труда", - признался он. В ведомстве добавили, что огнеборцы провели для Артемовой экскурсию по пожарной части, которая закончилась чаепитием. Блогер Бил был приговорен к 1 году и 2 месяцам колонии, в ноябре он вышел на свободу.
https://ria.ru/20221103/bloger-1828948714.html
https://ria.ru/20221103/bil-1828888248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эдвард бил (блогер), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), volkswagen group, госдума рф, audi a8, volkswagen touareg
Происшествия, Эдвард Бил (блогер), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Volkswagen Group, Госдума РФ, Audi A8, Volkswagen Touareg
12:56 27.02.2023 (обновлено: 13:02 27.02.2023)
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом лично поблагодарила сотрудников МЧС
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом лично поблагодарила за спасение сотрудников МЧС
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мария Артемова, едва не погибшая в аварии, устроенной блогером-лихачом Эдвардом Билом, спустя почти два года, как только смогла подняться из инвалидного кресла, лично поблагодарила спасателей столичного главка МЧС, сообщили в ведомстве.
Первого апреля 2021 года в Volkswagen
, за рулем которого находилась сотрудник аппарата Госдумы
Артемова, на огромной скорости лоб в лоб врезался Aud
i RS6 Била, протаранив еще четыре автомобиля. Ее иномарку буквально смяло в гармошку.
Первыми к месту ДТП прибыли пожарные 9-й пожарно-спасательной части, им пришлось разрезать кузов, чтобы достать пострадавшую. Артемову в состоянии комы доставили в реанимацию Первой градской больницы
. Врачи боролись за ее жизнь пять суток.
После многочисленных операций, трудного пути реабилитации и восстановления Артемова с мужем пришла в пожарную часть к своим спасителям.
"Не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность всем ребятам, пожарным, которые приехали на тот вызов. Я считала своим долгом встретиться с ними, сказать им лично спасибо. Ведь никогда не поздно благодарить. Мне было важно, чтобы они услышали, что мы очень благодарны за их труд, за то, что они не просто выполняют свою работу, а спасают жизни людей", - сказала Артемова.
Прибывший тогда на место ДТП старший пожарный части Игорь Староверов отметил, что "всегда радостно видеть спасенного человека, что он идет на поправку". "И, конечно, всегда приятно слышать слова благодарности за свою работу. К нам иногда и обычные прохожие заглядывают и говорят спасибо за нашу службу. Для нас это самая главная оценка нашего труда", - признался он.
В ведомстве добавили, что огнеборцы провели для Артемовой экскурсию по пожарной части, которая закончилась чаепитием.
Блогер Бил был приговорен к 1 году и 2 месяцам колонии, в ноябре он вышел на свободу.