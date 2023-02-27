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Историк предложил использовать имя Матросова как военный бренд - РИА Новости, 27.02.2023
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Историк предложил использовать имя Матросова как военный бренд
Историк предложил использовать имя Матросова как военный бренд - РИА Новости, 27.02.2023
Историк предложил использовать имя Матросова как военный бренд
Имя героя Александра Матросова, который совершил в Великую Отечественную войну бессмертный подвиг в своем первом и последнем бою, нужно использовать как военный РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T04:25
2023-02-27T04:30
уфа
чернушка
псковская область
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УФА, 27 фев – РИА Новости. Имя героя Александра Матросова, который совершил в Великую Отечественную войну бессмертный подвиг в своем первом и последнем бою, нужно использовать как военный бренд Башкортостана, как образ защитника Отечества, который активно долгие годы формировался в советское время, заявил РИА Новости исследователь подвига Матросова, военный историк, кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов. Багаутдинов провел первое научное исследование подвига Матросова. В 2021 году была издана монография "Подвиг Александра Матросова". "Книга написана на основе анализа советских и немецких документов о том периоде Матросова, когда он был призван в армию, и до его гибели: с 26 октября 1942 года по 25 февраля 1943 года. Матросова призвали на фронт из Уфы. Сам лично изучил документы военного комиссариата, его фамилия там зафиксирована", - рассказал агентству историк. По его словам, изначально дату подвига Матросова записали на 23 февраля, приурочив ко Дню Красной Армии, а позже - на 27 февраля. Исследователь нашел в журнале боевых действий немецкой 93-й пехотной дивизии информацию о том, что батальон Матросова прорвал линию немецкой обороны у деревни Чернушки (ныне - Псковская область) впервые около 6 утра 25 февраля 1943 года. При этом фронт проходил в 1,2 километра к востоку от деревни. Здесь и состоялся первый и последний бой Матросова. После подвига Матросова, согласно немецким документам, около 100 советских солдат прорвались на запад деревни, немцы в лесу окружили и уничтожили 80 из них, восемь взяли в плен, остальные сумели уйти обратно. "Матросов бросил гранату, и взорвалась немецкая мина, таким образом, через колючую проволоку образовался проход к вражескому дзоту. Он прополз через этот проход, стреляя из автомата, а когда у него закончились патроны, закрыл собой амбразуру немецкого дзота. Возможно, он уже к тому моменту был ранен, но документальных подтверждений этому нет, поэтому утверждать не могу. Что интересно, это был первый бой Александра Матросова", - рассказал Багаутдинов. По данным историка, сегодня существует несколько версий происхождения Матросова. "На него претендуют на Украине, что он родился в Днепропетровске, Ульяновск, Уфа и Алтайский край. Приоритетной и общепризнанной является башкирская версия. Согласно результатам исследования Рауфа Насырова, Матросов родился в деревне Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР (ныне Учалинский район). Он был сиротой, рос в детском доме. Башкирские исследователи считают, что его звали Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, в детском доме ему дали новую фамилию и имя - Александр Матросов", - сообщил Багаутдинов. По его словам, то, что Матросов был башкиром, свидетельствуют также и воспоминания санинструктора Галины Судновой, которая служила с ним вместе и хорошо его знала. Она писала, что Матросов "не был похож на русского, а что-то вроде узбека или вроде того". "А башкир часто путают то с монголами, то с узбеками. У него было не русское лицо. На фотографии тоже видно, что русских черт нет, похож на башкира", - добавил ученый. Багаутдинов рассказал, что в Уфе есть музей Александра Матросова, он находится на территории Уфимского юридического института. Это режимный объект и туда можно попасть только по особому разрешению. "Хотелось бы, чтобы каждый школьник, студент мог в любое время свободно посетить музей Матросова. Необходимо переместить музей в одно из зданий в центре Уфы. Подвиг Матросова известен далеко за пределами Башкирии. Сегодня есть необходимость использовать его имя как военный бренд Башкортостана, как образ защитника Отечества, который активно долгие годы формировался в советское время. Сегодня это утрачивается. Его имя очень значимо для нашего региона", - сказал историк. Из открытых источников следует, что Матросов родился 5 февраля 1924 года. Погиб в 19 лет. Звание Героя Советского союза ему присвоено посмертно.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843025541.html
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уфа
чернушка
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уфа, чернушка, псковская область
Уфа, Чернушка, Псковская область
04:25 27.02.2023 (обновлено: 04:30 27.02.2023)
 
Историк предложил использовать имя Матросова как военный бренд

Историк Багаутдинов: имя Матросова нужно использовать как военный бренд Башкортостана

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГерой Советского Союза Александр Матросов
Герой Советского Союза Александр Матросов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Герой Советского Союза Александр Матросов. Архивное фото
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УФА, 27 фев – РИА Новости. Имя героя Александра Матросова, который совершил в Великую Отечественную войну бессмертный подвиг в своем первом и последнем бою, нужно использовать как военный бренд Башкортостана, как образ защитника Отечества, который активно долгие годы формировался в советское время, заявил РИА Новости исследователь подвига Матросова, военный историк, кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов.
Багаутдинов провел первое научное исследование подвига Матросова. В 2021 году была издана монография "Подвиг Александра Матросова". "Книга написана на основе анализа советских и немецких документов о том периоде Матросова, когда он был призван в армию, и до его гибели: с 26 октября 1942 года по 25 февраля 1943 года. Матросова призвали на фронт из Уфы. Сам лично изучил документы военного комиссариата, его фамилия там зафиксирована", - рассказал агентству историк.
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По его словам, изначально дату подвига Матросова записали на 23 февраля, приурочив ко Дню Красной Армии, а позже - на 27 февраля. Исследователь нашел в журнале боевых действий немецкой 93-й пехотной дивизии информацию о том, что батальон Матросова прорвал линию немецкой обороны у деревни Чернушки (ныне - Псковская область) впервые около 6 утра 25 февраля 1943 года. При этом фронт проходил в 1,2 километра к востоку от деревни. Здесь и состоялся первый и последний бой Матросова. После подвига Матросова, согласно немецким документам, около 100 советских солдат прорвались на запад деревни, немцы в лесу окружили и уничтожили 80 из них, восемь взяли в плен, остальные сумели уйти обратно.
"Матросов бросил гранату, и взорвалась немецкая мина, таким образом, через колючую проволоку образовался проход к вражескому дзоту. Он прополз через этот проход, стреляя из автомата, а когда у него закончились патроны, закрыл собой амбразуру немецкого дзота. Возможно, он уже к тому моменту был ранен, но документальных подтверждений этому нет, поэтому утверждать не могу. Что интересно, это был первый бой Александра Матросова", - рассказал Багаутдинов.
По данным историка, сегодня существует несколько версий происхождения Матросова. "На него претендуют на Украине, что он родился в Днепропетровске, Ульяновск, Уфа и Алтайский край. Приоритетной и общепризнанной является башкирская версия. Согласно результатам исследования Рауфа Насырова, Матросов родился в деревне Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР (ныне Учалинский район). Он был сиротой, рос в детском доме. Башкирские исследователи считают, что его звали Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, в детском доме ему дали новую фамилию и имя - Александр Матросов", - сообщил Багаутдинов.
По его словам, то, что Матросов был башкиром, свидетельствуют также и воспоминания санинструктора Галины Судновой, которая служила с ним вместе и хорошо его знала. Она писала, что Матросов "не был похож на русского, а что-то вроде узбека или вроде того". "А башкир часто путают то с монголами, то с узбеками. У него было не русское лицо. На фотографии тоже видно, что русских черт нет, похож на башкира", - добавил ученый.
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Багаутдинов рассказал, что в Уфе есть музей Александра Матросова, он находится на территории Уфимского юридического института. Это режимный объект и туда можно попасть только по особому разрешению.
"Хотелось бы, чтобы каждый школьник, студент мог в любое время свободно посетить музей Матросова. Необходимо переместить музей в одно из зданий в центре Уфы. Подвиг Матросова известен далеко за пределами Башкирии. Сегодня есть необходимость использовать его имя как военный бренд Башкортостана, как образ защитника Отечества, который активно долгие годы формировался в советское время. Сегодня это утрачивается. Его имя очень значимо для нашего региона", - сказал историк.
Из открытых источников следует, что Матросов родился 5 февраля 1924 года. Погиб в 19 лет. Звание Героя Советского союза ему присвоено посмертно.
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