Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России

В России масштабно отметили Масленицу
В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".
В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".
"Конкурса в этом году не было, это из прошлогодних проектов. Я его выбирал, в нем будет некий выход, который мы все ищем", — рассказал основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский.
"Конкурса в этом году не было, это из прошлогодних проектов. Я его выбирал, в нем будет некий выход, который мы все ищем", — рассказал основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский.
Пока объект стоял, гости — в том числе в удивительных костюмах — гуляли по парку.
Можно было попробовать напитки и блюда, например блины. Продавались и сувениры арт-парка "Никола-Ленивец", а также продукция местных фермеров.
Пока объект стоял, гости — в том числе в удивительных костюмах — гуляли по парку.
Можно было попробовать напитки и блюда, например блины. Продавались и сувениры арт-парка "Никола-Ленивец", а также продукция местных фермеров.
Участник перформанса Affirmatio (авторы — Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев) перед сожжением "Четвертой стены" тоже "играли с огнем".
Участник перформанса Affirmatio (авторы — Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев) перед сожжением "Четвертой стены" тоже "играли с огнем".
Архитектурное сооружение из соломы огонь охватил довольно быстро.
Архитектурное сооружение из соломы огонь охватил довольно быстро.
Зрители могли наблюдать огромное пламя, которое раскрывало архитектурные особенности "Четвертой стены", а потом сооружение рухнуло.
Зрители могли наблюдать огромное пламя, которое раскрывало архитектурные особенности "Четвертой стены", а потом сооружение рухнуло.
Прошла Масленица и в столичных парках. Например, в Коломенском 26 февраля состоялось "Прощание с Масленицей". Гости музея-заповедника увидели театрализованную анимационную программу, сожжение масленичного чучела.
Прошла Масленица и в столичных парках. Например, в Коломенском 26 февраля состоялось "Прощание с Масленицей". Гости музея-заповедника увидели театрализованную анимационную программу, сожжение масленичного чучела.
Прошла и знаменитая "Бакшевская Масляница" в Подмосковье.
Прошла и знаменитая "Бакшевская Масляница" в Подмосковье.
Участники праздника традиционно устроили штурм снежной крепости.
Участники праздника традиционно устроили штурм снежной крепости.
В Суздале празднование широкой Масленицы тоже прошло с размахом. Были и скоморохи, и хороводы, и традиционные забавы.
В Суздале празднование широкой Масленицы тоже прошло с размахом. Были и скоморохи, и хороводы, и традиционные забавы.
Не обошлось, конечно, и без сожжения чучела.
В Йошкар-Оле на праздновании Масленицы водили хороводы на реке Малая Кокшага.
В Йошкар-Оле на праздновании Масленицы водили хороводы на реке Малая Кокшага.
На Спортивной набережной во Владивостоке гостей Масленицы также ждали народные гулянья.
На Спортивной набережной во Владивостоке гостей Масленицы также ждали народные гулянья.
Отмечали праздник конкурсами, выступлениями и другими масленичными забавами. Теперь остается ждать весны!
Отмечали праздник конкурсами, выступлениями и другими масленичными забавами. Теперь остается ждать весны!
В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".
"Конкурса в этом году не было, это из прошлогодних проектов. Я его выбирал, в нем будет некий выход, который мы все ищем", — рассказал основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский.
Пока объект стоял, гости — в том числе в удивительных костюмах — гуляли по парку.
Можно было попробовать напитки и блюда, например блины. Продавались и сувениры арт-парка "Никола-Ленивец", а также продукция местных фермеров.
Участник перформанса Affirmatio (авторы — Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев) перед сожжением "Четвертой стены" тоже "играли с огнем".
Архитектурное сооружение из соломы огонь охватил довольно быстро.
Зрители могли наблюдать огромное пламя, которое раскрывало архитектурные особенности "Четвертой стены", а потом сооружение рухнуло.
Прошла Масленица и в столичных парках. Например, в Коломенском 26 февраля состоялось "Прощание с Масленицей". Гости музея-заповедника увидели театрализованную анимационную программу, сожжение масленичного чучела.
Прошла и знаменитая "Бакшевская Масляница" в Подмосковье.
Участники праздника традиционно устроили штурм снежной крепости.
В Суздале празднование широкой Масленицы тоже прошло с размахом. Были и скоморохи, и хороводы, и традиционные забавы.
Не обошлось, конечно, и без сожжения чучела.
В Йошкар-Оле на праздновании Масленицы водили хороводы на реке Малая Кокшага.
На Спортивной набережной во Владивостоке гостей Масленицы также ждали народные гулянья.
Отмечали праздник конкурсами, выступлениями и другими масленичными забавами. Теперь остается ждать весны!