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Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230227/maslenitsa-1854555200.html
Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России
Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России - РИА Новости, 27.02.2023
Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России
В минувшие выходные в России встречали весну и жгли костры — завершилась широкая Масленица. Самые яркие кадры гуляний от Москвы до Владивостока — в фотоленте... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:29
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фото
масленица
туризм
новости - туризм
туристы
никола-ленивец
калужская область
николай полисский
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В минувшие выходные в России встречали весну и жгли костры — завершилась широкая Масленица. Самые яркие кадры гуляний от Москвы до Владивостока — в фотоленте РИА Новости.
https://ria.ru/20230225/koshki-1854241038.html
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фото, масленица, новости - туризм, туристы, никола-ленивец, калужская область, николай полисский, москва, суздаль, московская область (подмосковье), йошкар-ола, владивосток, впечатления - туризм
Фото, Масленица, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Никола-Ленивец, Калужская область, Николай Полисский, Москва, Суздаль, Московская область (Подмосковье), Йошкар-Ола, Владивосток, Впечатления - Туризм
17:29 27.02.2023 (обновлено: 18:13 27.02.2023)
 
Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России

В России масштабно отметили Масленицу

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Анна ЮховаУчастники празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области
Участники празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Анна Юхова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В минувшие выходные в России встречали весну и жгли костры — завершилась широкая Масленица. Самые яркие кадры гуляний от Москвы до Владивостока — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".

Арт-объект Четвёртая стена на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
1 из 14

В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Георгий Ланчевский

"Конкурса в этом году не было, это из прошлогодних проектов. Я его выбирал, в нем будет некий выход, который мы все ищем", — рассказал основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский.

Основатель арт-парка Никола-Ленивец и Архстояния, художник Николай Полисский во время празднования Масленицы
2 из 14

"Конкурса в этом году не было, это из прошлогодних проектов. Я его выбирал, в нем будет некий выход, который мы все ищем", — рассказал основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский.

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Георгий Ланчевский
© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Анна Юхова

Пока объект стоял, гости — в том числе в удивительных костюмах — гуляли по парку.

Можно было попробовать напитки и блюда, например блины. Продавались и сувениры арт-парка "Никола-Ленивец", а также продукция местных фермеров.

Участники празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
3 из 14

Пока объект стоял, гости — в том числе в удивительных костюмах — гуляли по парку.

Можно было попробовать напитки и блюда, например блины. Продавались и сувениры арт-парка "Никола-Ленивец", а также продукция местных фермеров.

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Анна Юхова
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Участник перформанса Affirmatio (авторы — Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев) перед сожжением "Четвертой стены" тоже "играли с огнем".

Участник перформанса Affirmatio на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
4 из 14

Участник перформанса Affirmatio (авторы — Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев) перед сожжением "Четвертой стены" тоже "играли с огнем".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Архитектурное сооружение из соломы огонь охватил довольно быстро.

Масленица в Никола-Ленивце
5 из 14

Архитектурное сооружение из соломы огонь охватил довольно быстро.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Дмитрий Раевский

Зрители могли наблюдать огромное пламя, которое раскрывало архитектурные особенности "Четвертой стены", а потом сооружение рухнуло.

Сожжение арт-объекта Четвёртая стена во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
6 из 14

Зрители могли наблюдать огромное пламя, которое раскрывало архитектурные особенности "Четвертой стены", а потом сооружение рухнуло.

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Дмитрий Раевский
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Прошла Масленица и в столичных парках. Например, в Коломенском 26 февраля состоялось "Прощание с Масленицей". Гости музея-заповедника увидели театрализованную анимационную программу, сожжение масленичного чучела.

Девушки на праздновании Масленицы в музее-заповеднике Коломенское в Москве
7 из 14

Прошла Масленица и в столичных парках. Например, в Коломенском 26 февраля состоялось "Прощание с Масленицей". Гости музея-заповедника увидели театрализованную анимационную программу, сожжение масленичного чучела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Прошла и знаменитая "Бакшевская Масляница" в Подмосковье.

Участники народных гуляний на праздновании Бакшевской Масляницы в Подмосковье
8 из 14

Прошла и знаменитая "Бакшевская Масляница" в Подмосковье.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Участники праздника традиционно устроили штурм снежной крепости.

Штурм снежной крепости на праздновании Бакшевской Масляницы в Подмосковье
9 из 14

Участники праздника традиционно устроили штурм снежной крепости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

В Суздале празднование широкой Масленицы тоже прошло с размахом. Были и скоморохи, и хороводы, и традиционные забавы.

Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
10 из 14

В Суздале празднование широкой Масленицы тоже прошло с размахом. Были и скоморохи, и хороводы, и традиционные забавы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Не обошлось, конечно, и без сожжения чучела.

Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
11 из 14

Не обошлось, конечно, и без сожжения чучела.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В Йошкар-Оле на праздновании Масленицы водили хороводы на реке Малая Кокшага.

Хороводы на праздновании Масленицы на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле
12 из 14

В Йошкар-Оле на праздновании Масленицы водили хороводы на реке Малая Кокшага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На Спортивной набережной во Владивостоке гостей Масленицы также ждали народные гулянья.

Люди на праздновании Масленицы на Спортивной набережной во Владивостоке
13 из 14

На Спортивной набережной во Владивостоке гостей Масленицы также ждали народные гулянья.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Отмечали праздник конкурсами, выступлениями и другими масленичными забавами. Теперь остается ждать весны!

Участник народных гуляний на праздновании Масленицы на Спортивной набережной во Владивостоке
14 из 14

Отмечали праздник конкурсами, выступлениями и другими масленичными забавами. Теперь остается ждать весны!

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 14

В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

"Конкурса в этом году не было, это из прошлогодних проектов. Я его выбирал, в нем будет некий выход, который мы все ищем", — рассказал основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский.

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Георгий Ланчевский
3 из 14

Пока объект стоял, гости — в том числе в удивительных костюмах — гуляли по парку.

Можно было попробовать напитки и блюда, например блины. Продавались и сувениры арт-парка "Никола-Ленивец", а также продукция местных фермеров.

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Анна Юхова
4 из 14

Участник перформанса Affirmatio (авторы — Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев) перед сожжением "Четвертой стены" тоже "играли с огнем".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 14

Архитектурное сооружение из соломы огонь охватил довольно быстро.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 14

Зрители могли наблюдать огромное пламя, которое раскрывало архитектурные особенности "Четвертой стены", а потом сооружение рухнуло.

© Фото : Арт-парк Никола-Ленивец / Дмитрий Раевский
7 из 14

Прошла Масленица и в столичных парках. Например, в Коломенском 26 февраля состоялось "Прощание с Масленицей". Гости музея-заповедника увидели театрализованную анимационную программу, сожжение масленичного чучела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Прошла и знаменитая "Бакшевская Масляница" в Подмосковье.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Участники праздника традиционно устроили штурм снежной крепости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 14

В Суздале празднование широкой Масленицы тоже прошло с размахом. Были и скоморохи, и хороводы, и традиционные забавы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
11 из 14

Не обошлось, конечно, и без сожжения чучела.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
12 из 14

В Йошкар-Оле на праздновании Масленицы водили хороводы на реке Малая Кокшага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
13 из 14

На Спортивной набережной во Владивостоке гостей Масленицы также ждали народные гулянья.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Отмечали праздник конкурсами, выступлениями и другими масленичными забавами. Теперь остается ждать весны!

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
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