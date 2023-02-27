Сжигали стену и брали крепости: как прошла Масленица в России

В арт-парке "Никола-Ленивец" тема Масленицы-2023 звучала как "Просвет". Арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, создали архитекторы бюро "NOYD — Короткий метр". "Мы очень любим это место, бываем здесь и как посетители, и как туристы, — рассказали архитектор Игорь Апарин и его соавтор Серафима Тельканова. — В этот раз мы сделали то, что хочется сжечь. Это тупик, страхи, свалка — то, что не жалко".