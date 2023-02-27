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В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии - РИА Новости, 27.02.2023
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В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии - РИА Новости, 27.02.2023
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:25
2023-02-27T16:25
общество
россия
украина
александр хинштейн
госдума рф
лдпр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу российской армии, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.Законодатель отметил, что ЛДПР не в первый раз поднимает вопрос о возможности конфисковать средства передвижения у россиян, систематически игнорирующих правила безопасности.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что меры поддержки семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, предложенные президентом России, должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии.
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общество, россия, украина, александр хинштейн, госдума рф, лдпр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Украина, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ЛДПР, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
16:25 27.02.2023
 
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии

Депутат Власов предложил конфисковывать машины у злостных нарушителей в пользу армии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДорожное движение на одной из улиц в Москве
Дорожное движение на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дорожное движение на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу российской армии, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.
Законодатель отметил, что ЛДПР не в первый раз поднимает вопрос о возможности конфисковать средства передвижения у россиян, систематически игнорирующих правила безопасности.
"Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны России в одностороннем порядке без компенсационных выплат", — указал Власов в обращении.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что меры поддержки семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, предложенные президентом России, должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии.
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ОбществоРоссияУкраинаАлександр ХинштейнГосдума РФЛДПРФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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