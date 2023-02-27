https://ria.ru/20230227/mashiny-1854636716.html
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии - РИА Новости, 27.02.2023
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:25
2023-02-27T16:25
2023-02-27T16:25
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александр хинштейн
госдума рф
лдпр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу российской армии, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.Законодатель отметил, что ЛДПР не в первый раз поднимает вопрос о возможности конфисковать средства передвижения у россиян, систематически игнорирующих правила безопасности.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что меры поддержки семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, предложенные президентом России, должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, украина, александр хинштейн, госдума рф, лдпр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Украина, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ЛДПР, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии
Депутат Власов предложил конфисковывать машины у злостных нарушителей в пользу армии