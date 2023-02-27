https://ria.ru/20230227/mashiny-1854636716.html

В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии

В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии - РИА Новости, 27.02.2023

В Госдуме предложили конфисковывать у нарушителей машины на нужды армии

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:25

2023-02-27T16:25

2023-02-27T16:25

общество

россия

украина

александр хинштейн

госдума рф

лдпр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился с предложением разрешить конфискацию автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения в пользу российской армии, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.Законодатель отметил, что ЛДПР не в первый раз поднимает вопрос о возможности конфисковать средства передвижения у россиян, систематически игнорирующих правила безопасности.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что меры поддержки семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, предложенные президентом России, должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334158.html

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Ольга Матыс

общество, россия, украина, александр хинштейн, госдума рф, лдпр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)