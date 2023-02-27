https://ria.ru/20230227/maduro-1854487589.html

Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию

Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию - РИА Новости, 27.02.2023

Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в этом году возможен, о конкретных сроках говорить пока рано, вопрос обсуждается, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:18

2023-02-27T07:18

2023-02-27T07:18

венесуэла

россия

москва

сергей рябков

николас мадуро

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в этом году возможен, о конкретных сроках говорить пока рано, вопрос обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что контакты первых лиц государств имеют ключевое значение для продвижения всего комплекса двусторонних отношений, "тем более, что с Венесуэлой много направлений работы". В том числе и на международных площадках, где Москва и Каракас оказывают взаимную поддержку "и взаимодействуют, вырабатывая синергетический эффект", добавил Рябков.

https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html

венесуэла

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венесуэла, россия, москва, сергей рябков, николас мадуро