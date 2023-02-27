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Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию - РИА Новости, 27.02.2023
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Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию
Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию - РИА Новости, 27.02.2023
Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в этом году возможен, о конкретных сроках говорить пока рано, вопрос обсуждается, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T07:18
2023-02-27T07:18
венесуэла
россия
москва
сергей рябков
николас мадуро
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в этом году возможен, о конкретных сроках говорить пока рано, вопрос обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что контакты первых лиц государств имеют ключевое значение для продвижения всего комплекса двусторонних отношений, "тем более, что с Венесуэлой много направлений работы". В том числе и на международных площадках, где Москва и Каракас оказывают взаимную поддержку "и взаимодействуют, вырабатывая синергетический эффект", добавил Рябков.
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венесуэла, россия, москва, сергей рябков, николас мадуро
Венесуэла, Россия, Москва, Сергей Рябков, Николас Мадуро
07:18 27.02.2023
 
Рябков подтвердил возможность визита президента Венесуэлы в Россию

Замглавы МИД Рябков: в этом году возможен визит президента Венесуэлы Мадуро в Россию

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в этом году возможен, о конкретных сроках говорить пока рано, вопрос обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У президента Венесуэлы есть соответствующее приглашение. Пока вопрос обсуждается. Я думаю, что в этом году визит состоится, но о сроках говорить пока преждевременно", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что контакты первых лиц государств имеют ключевое значение для продвижения всего комплекса двусторонних отношений, "тем более, что с Венесуэлой много направлений работы".
В том числе и на международных площадках, где Москва и Каракас оказывают взаимную поддержку "и взаимодействуют, вырабатывая синергетический эффект", добавил Рябков.
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ВенесуэлаРоссияМоскваСергей РябковНиколас Мадуро
 
 
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