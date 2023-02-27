https://ria.ru/20230227/lukashenko-1854575542.html
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко
Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:45
2023-02-27T12:45
2023-02-27T12:45
политика
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются достаточно часто, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать", - сказал Песков журналистам. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в пятницу долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы.
https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854259760.html
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РИА Новости
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политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков
Политика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко
Песков заявил, что Путин и Лукашенко часто общаются и ведут насыщенный диалог
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются достаточно часто, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в пятницу долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы.