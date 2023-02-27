https://ria.ru/20230227/lukashenko-1854575542.html

В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко

В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023

В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко

Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:45

2023-02-27T12:45

2023-02-27T12:45

политика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются достаточно часто, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать", - сказал Песков журналистам. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в пятницу долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы.

https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854259760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков