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В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023
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В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко
Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:45
2023-02-27T12:45
политика
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются достаточно часто, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать", - сказал Песков журналистам. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в пятницу долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы.
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политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков
Политика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
12:45 27.02.2023
 
В Кремле охарактеризовали диалог Путина и Лукашенко

Песков заявил, что Путин и Лукашенко часто общаются и ведут насыщенный диалог

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным насыщенный диалог на постоянной основе, лидеры двух стран общаются достаточно часто, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в пятницу долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 12:50Союзное государство
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
 
ПолитикаБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
 
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