https://ria.ru/20230227/lizing-1854515567.html

КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,4 миллиарда рублей

КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.02.2023

КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,4 миллиарда рублей

Малый и микробизнес в 2023 году сможет получить 2,4 миллиарда рублей в виде льготного лизинга от компании "МСП Лизинг", дочерней структуры Корпорации МСП... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:06

2023-02-27T10:06

2023-02-27T10:07

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Малый и микробизнес в 2023 году сможет получить 2,4 миллиарда рублей в виде льготного лизинга от компании "МСП Лизинг", дочерней структуры Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Согласно условиям лизингового продукта, российское оборудование можно взять под 6% годовых, иностранное – под 8% при сумме сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей."Продолжение реализации программы льготного лизинга - это одна из мер поддержки, которые государство предоставляет малому и среднему бизнесу в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП. Льготный лизинг со ставками 6% и 8% поможет нашим предпринимателям на выгодных условиях приобретать необходимое оборудование, расширять производство и создавать новые рабочие места. Это придаст импульс развитию МСП-сферы в целом", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По условиям программы "Приоритет+", лизинг по льготной ставке доступен только на новое производственное оборудование. При наличии поручительств региональных гарантийных организаций сумма аванса может составлять от 0%. Срок льготного лизинга – от 13 месяцев до семи лет. Для предпринимателей предусматривается индивидуальный график платежей, в том числе – с отсрочкой. В дополнение к данному продукту КМСП готовит запуск лизинга с лимитом до 100 миллионов рублей по программе "Приоритет"."В рамках программы "Приоритет" будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит оказать поддержку на общую сумму 7,1 миллиарда рублей, в том числе и среднему бизнесу. Планируется, что ставки по этой программе не будут превышать 6% плюс ключевая ставка ЦБ - для среднего бизнеса (с лимитом до 100 миллионов рублей), 7% плюс ключевая ставка - для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка - для микробизнеса (с лимитом до 50 миллионов рублей)", - сообщил Исаевич.Для приема заявок на получение лизинга запущен специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, где предприниматели могут отправить полную анкету и в онлайн-режиме подать необходимые документы. Часть данных по умолчанию заполнится из цифрового профиля предпринимателя. Автоматически будет проводиться проверка на стоп-факторы и корректность ввода, а также рассчитываться общая стоимость финансирования.Цель создания объединенной лизинговой компании в структуре КМСП – повысить доступность и массовость лизинга для предпринимателей всех регионов страны. За период 2023-2025 годов объем лизинга должен вырасти более, чем в пять раз и составить не менее 50 миллиардов рублей (7,7 миллиарда – по льготной программе "Приоритет+" и 43,4 миллиарда - по программе "Приоритет"). Поддержка будет предоставляться в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, корпорация мсп