10:06 27.02.2023 (обновлено: 10:07 27.02.2023)
КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,4 миллиарда рублей
КМСП в 2023 году предоставит малому и микробизнесу льготный лизинг на 2,4 миллиарда рублей
Работник в цехе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Малый и микробизнес в 2023 году сможет получить 2,4 миллиарда рублей в виде льготного лизинга от компании "МСП Лизинг", дочерней структуры Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.
Согласно условиям лизингового продукта, российское оборудование можно взять под 6% годовых, иностранное – под 8% при сумме сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей.
Согласно условиям лизингового продукта, российское оборудование можно взять под 6% годовых, иностранное – под 8% при сумме сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей.
"Продолжение реализации программы льготного лизинга - это одна из мер поддержки, которые государство предоставляет малому и среднему бизнесу в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП. Льготный лизинг со ставками 6% и 8% поможет нашим предпринимателям на выгодных условиях приобретать необходимое оборудование, расширять производство и создавать новые рабочие места. Это придаст импульс развитию МСП-сферы в целом", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По условиям программы "Приоритет+", лизинг по льготной ставке доступен только на новое производственное оборудование. При наличии поручительств региональных гарантийных организаций сумма аванса может составлять от 0%. Срок льготного лизинга – от 13 месяцев до семи лет. Для предпринимателей предусматривается индивидуальный график платежей, в том числе – с отсрочкой. В дополнение к данному продукту КМСП готовит запуск лизинга с лимитом до 100 миллионов рублей по программе "Приоритет".
"В рамках программы "Приоритет" будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит оказать поддержку на общую сумму 7,1 миллиарда рублей, в том числе и среднему бизнесу. Планируется, что ставки по этой программе не будут превышать 6% плюс ключевая ставка ЦБ - для среднего бизнеса (с лимитом до 100 миллионов рублей), 7% плюс ключевая ставка - для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка - для микробизнеса (с лимитом до 50 миллионов рублей)", - сообщил Исаевич.
Для приема заявок на получение лизинга запущен специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, где предприниматели могут отправить полную анкету и в онлайн-режиме подать необходимые документы. Часть данных по умолчанию заполнится из цифрового профиля предпринимателя. Автоматически будет проводиться проверка на стоп-факторы и корректность ввода, а также рассчитываться общая стоимость финансирования.
Цель создания объединенной лизинговой компании в структуре КМСП – повысить доступность и массовость лизинга для предпринимателей всех регионов страны. За период 2023-2025 годов объем лизинга должен вырасти более, чем в пять раз и составить не менее 50 миллиардов рублей (7,7 миллиарда – по льготной программе "Приоритет+" и 43,4 миллиарда - по программе "Приоритет"). Поддержка будет предоставляться в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"В рамках программы "Приоритет" будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит оказать поддержку на общую сумму 7,1 миллиарда рублей, в том числе и среднему бизнесу. Планируется, что ставки по этой программе не будут превышать 6% плюс ключевая ставка ЦБ - для среднего бизнеса (с лимитом до 100 миллионов рублей), 7% плюс ключевая ставка - для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка - для микробизнеса (с лимитом до 50 миллионов рублей)", - сообщил Исаевич.
Для приема заявок на получение лизинга запущен специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, где предприниматели могут отправить полную анкету и в онлайн-режиме подать необходимые документы. Часть данных по умолчанию заполнится из цифрового профиля предпринимателя. Автоматически будет проводиться проверка на стоп-факторы и корректность ввода, а также рассчитываться общая стоимость финансирования.
Цель создания объединенной лизинговой компании в структуре КМСП – повысить доступность и массовость лизинга для предпринимателей всех регионов страны. За период 2023-2025 годов объем лизинга должен вырасти более, чем в пять раз и составить не менее 50 миллиардов рублей (7,7 миллиарда – по льготной программе "Приоритет+" и 43,4 миллиарда - по программе "Приоритет"). Поддержка будет предоставляться в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.