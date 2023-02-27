https://ria.ru/20230227/leopard-1854472991.html
Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard
Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard - РИА Новости, 27.02.2023
Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard
Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что лишь 30% всех танков Leopard в составе бундесвера в настоящее время пригодны для использования в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T01:02
2023-02-27T01:02
2023-02-27T01:57
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сергей лавров
дмитрий песков
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бундесвер германии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что лишь 30% всех танков Leopard в составе бундесвера в настоящее время пригодны для использования в бою.Вюстнер отметил, что немецкой армии предстоит заказать замену 18 танкам Leopard 2, которые Берлин решил передать Украине. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, боеспособен ли сейчас бундесвер. "Бундесвер уже не был таковым в начале войны на Украине", - сказал Вюстнер, добавив, что из-за помощи Украине "возникли дополнительные пробелы". В этой связи он выразил сомнения в том, сможет ли Германия выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.Что касается конфликта на Украине, Вюстнер считает, что "было бы наивно полагать, что война закончится в этом году". "Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз", - отметил глава союза военнослужащих ФРГ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, бундесвер германии, в мире
Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Бундесвер Германии, В мире
01:02 27.02.2023 (обновлено: 01:57 27.02.2023)
Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard
Глава союза военнослужащих ФРГ Вюстнер: лишь 30% немецких танков Leopard готовы к бою