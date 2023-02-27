https://ria.ru/20230227/leopard-1854472991.html

Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard

Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard - РИА Новости, 27.02.2023

Немецкие военнослужащие заявили о низкой боевой готовности танков Leopard

Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что лишь 30% всех танков Leopard в составе бундесвера в настоящее время пригодны для использования в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T01:02

2023-02-27T01:02

2023-02-27T01:57

германия

украина

россия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

бундесвер германии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что лишь 30% всех танков Leopard в составе бундесвера в настоящее время пригодны для использования в бою.Вюстнер отметил, что немецкой армии предстоит заказать замену 18 танкам Leopard 2, которые Берлин решил передать Украине. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, боеспособен ли сейчас бундесвер. "Бундесвер уже не был таковым в начале войны на Украине", - сказал Вюстнер, добавив, что из-за помощи Украине "возникли дополнительные пробелы". В этой связи он выразил сомнения в том, сможет ли Германия выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.Что касается конфликта на Украине, Вюстнер считает, что "было бы наивно полагать, что война закончится в этом году". "Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз", - отметил глава союза военнослужащих ФРГ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, бундесвер германии, в мире